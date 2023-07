Vijf EuroNCAP sterren voor Nissan Ariya

Het vermogen van Nissan ProPilot Assist om bestuurders een veilige rit te bieden, is in de test van Euro NCAP beoordeeld. Dat gebeurde aan de hand van diverse proeven, zoals de rijstrookassistentie, adaptieve cruise control en noodremassistentie. ProPilot Assist liet uitstekende prestaties zien en overtrof de strenge normen van Euro NCAP op vrijwel alle testonderdelen. Op het vlak van veiligheidsondersteuning scoorde ProPilot Assist 86%. Bij het onderdeel assistentie bedraagt het resultaat 77%.

De beoordelingen in detail

Bij het onderdeel assistentie kent Euro NCAP de maximale score toe aan ProPilot Assist van de Nissan Ariya voor drie onderdelen: de informatievoorziening, de statusindicatie van het systeem en rijsamenwerking. 22,2 van de 25 mogelijke punten werden behaald voor het automatisch aanpassen van de snelheid van de auto onder diverse omstandigheden.

Een ander aspect waar Euro NCAP de maximale score voor geeft is de manier waarop het systeem de bestuurder informeert over een blokkade van de sensor of de camera onder diverse omstandigheden. Als de bestuurder een tijdje niet reageert, grijpt ProPilot Assist volgens Euro NCAP ook effectief in. Daarvoor krijgt het systeem in de test 20 van de 25 mogelijke punten. Voor het vermijden van botsingen wanneer het systeem actief is kent de test 41,3 van de 50 mogelijke punten toe.