Nio stabiliseert net met Power Swap Stations

De Power Swap Stations van NIO kunnen de energievraag van het elektriciteitsnet in evenwicht brengen door de opgeslagen batterijen op te laden op momenten waarop dit de minste impact heeft op het elektriciteitsnet. Dankzij de NIO Power Grid Service kunnen de Power Swap Stations een rol spelen bij het ondersteunen van de netstabiliteit door binnen enkele seconden te reageren op een frequentieafwijking zoals een piek in de vraag of juist een overschot van het aanbod van energie.

Power Swap Stations kunnen de overtollige energie gebruiken om de batterijen op te laden of automatisch de stroomvraag verminderen wanneer het elektriciteitsnet deze flexibiliteit nodig heeft. Daarbij hoeven de NIO klanten zich geen zorgen te maken: met behulp van de NIO Power Cloud, die de vraag naar het wisselen van batterijen kan voorspellen, zijn er altijd voldoende volledig opgeladen batterijen beschikbaar.

NIO paste in december 2023 de nieuwe technologie voor het eerst, en met succes, toe in Europa. Denemarken is het eerste Europese land waar Power Swap Stations van NIO een Frequency Control Reserve for Disturbance (FCR-D) dienst kunnen leveren om de netstabiliteit te handhaven wanneer er een afwijking is buiten de dode bandbreedte van 49,9 Hz tot 50,1 Hz.

NIO plant medio 2024 de Power Grid Service met automatische Frequency Restoration Reserve (aFRR) aan te bieden in Nederland. NIO Nederland werkt hiervoor samen met met Vandebron waarmee het merk een partnership heeft gesloten op het gebied van frequentiestabiliserende diensten.

"In deze samenwerking zoeken we samen met NIO de grenzen op van de technologische mogelijkheden door de batterijen in de Power Swap Stations zo slim én duurzaam mogelijk te laden. Het is mooi om te zien hoe we, door samen op te trekken in het technologische innovatieproces, een oplossing kunnen bieden voor het overbelaste energienet.", zegt Wessel Bakker, Product Developer Flex bij Vandebron.

Deze service van NIO wordt op een later moment nog verder lokaal uitgerold in Duitsland, Noorwegen en Zweden.