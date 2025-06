NIO breidt uit naar 7 nieuwe Europese markten

De lancering in zeven landen markeert een nieuwe fase in de Europese uitbreiding van NIO en onderstreept de langetermijnverbintenis van de onderneming met de regio. "Europa is een van de belangrijkste pijlers van onze wereldwijde strategie en een regio waar we enorm potentieel zien voor slimme, user-gerichte mobiliteit. Deze zeven nieuwe landen zijn strategisch belangrijke markten die klaar zijn voor duurzame innovatie," zegt Thijs Meijling, Head of NIO Europe Business. "Onze uitbreiding volgt een duidelijk principe: we richten ons op markten waar we met onze geïntegreerde diensten en producten het volledige potentieel kunnen ontplooien en tastbare waarde leveren voor users. Met een schaalbaar bedrijfsmodel gedreven door digitale innovatie en een multi-merkportfolio dat zowel de premiumals de stedelijke segmenten bedient, zetten we nieuwe standaarden voor wat slimme mobiliteit in Europa kan zijn - intelligent, flexibel en gericht op de behoeften van users."

Het initiële aanbod in de nieuwe markten bevat een selectie van twee merken:

NIO, met elektrische auto's, waaronder de: NIO EL6, de slimme allround SUV NIO EL8, de luxe zespersoons-SUV NIO ET5, de middelgrote elektrische sedan NIO ET5 Touring, de veelzijdige, elektrische tourer

firefly, het nieuwe merk van NIO voor compacte elektrische auto's - een elektrische vijfdeurs hatchback

Alle NIO modellen zijn gebaseerd op de door NIO zelf ontwikkelde softwareen hardwareplatforms en beschikken over intelligente rij-technologie, de NOMI AI-assistent en naadloze connectiviteitsfuncties.

De nieuwe samenwerkingen sluiten aan bij de langetermijnvisie van NIO op het creëren van een duurzaam mobiliteitsecosysteem in Europa en benadrukken de dynamiek achter de expansiestrategie van het bedrijf. NIO komt in de komende weken met aanvullende aankondigingen voor geselecteerde Europese markten waar het merk de regionale aanwezigheid gaat versterken en blijvende waarde voor klanten wil bieden.