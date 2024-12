NIO Power Swap Station in Belgie

De locatie van het nieuwe Power Swap Station in België is door NIO strategisch gekozen. Veel Nederlandse NIO-klanten maken gebruik van de E19 voor een zakelijke of vakantierit naar het zuiden, waarbij Edegem, net onder Antwerpen, precies op de route ligt. Een batterijwissel daar volstaat nu bijvoorbeeld om vervolgens rechtstreeks zonder stops door te rijden naar Parijs.

312 power swaps per dag

Het NIO Power Swap Station in Edegem herbergt heeft capaciteit voor 13 batterijpakketten en kan in theorie 312 power swaps per dag uitvoeren. Een batterijwissel is in ongeveer drie minuten voltooid. Het Power Swap Station is geschikt voor alle NIO-modellen, zowel voor de Standard Range-uitvoeringen met een 75 kWh batterij als de Long Range-versies met een 100 kWh accupakket. Net als bij andere Power Swap Stations hoeven NIO-klanten bij het wisselstation in Edegem alleen op de aangeduide parkeerplaats vóór het Power Swap Station te parkeren en in het scherm van de auto op 'Start Power Swap' te drukken. Vervolgens parkeert de auto zichzelf in het Power Swap Station en start het wisselproces.

100.000 power swaps in Europa

De opening van het eerste NIO Power Swap Station in België valt samen met het overschrijden van NIO's 100.000ste batterijwissel in Europa. NIO's populairste Power Swap Station van Europa staat in de buurt van Oslo, en realiseert meer dan 1.000 swaps per maand.