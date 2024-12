NIO lanceert ET9 en Firefly

Tijdens de NIO Day 2024 lanceerde NIO een derde sub-merk: firefly. firefly streeft ernaar de beste compacte auto's te bouwen voor een wereldwijde gemeenschap. Het eerste model van firefly deelt de naam van het merk zelf en werd ontworpen in het eerste NIO R&D-centrum in Europa (München, Duitsland). Het merk is geïnspireerd door vuurvliegjes: klein, wendbaar en bruisend van energie, met een symboliserende vrijheid om te bewegen en anders te zijn.

Firefly is ontworpen en ontwikkeld volgens de nieuwste vijfsterren veiligheidsnormen in de EU en China. Hoogwaardig staal is goed voor 83,4% van de carrosseriestructuur, vergelijkbaar met luxe automodellen. Het materiaal heeft een torsiestijfheid van 35.700 Nm per graad, wat het de sterkste soort maakt die in een kleine auto wordt toegepast.

NIO ET9

Het letterlijk grootste nieuws tijdens de NIO Day 2024 was de lancering van de ET9, het topmodel van het merk. Hij is in China in eerste instantie leverbaar als First Edition met een gelimiteerde oplage van 999 exemplaren. De ET9, die NIO precies een jaar geleden aankondigde en die later ook in Europa verkrijgbaar is, werd ook ontworpen in het Design Center in München. Het wereldwijde designhoofdkantoor van NIO, geleid door Kris Tomasson (Senior Vice President van NIO Design), werd in 2015 opgericht en is de eerste R&D-locatie van NIO in Europa.

De NIO ET9 bevat 12 Full Stack, door NIO zelf ontwikkelde technologieën, het resultaat van meer dan 53 miljard RMB (6.96 miljard Euro) aan continue R&D-investeringen gedurende tien jaar, waaronder verschillende wereldprimeurs en 1.083 patentaanvragen.

De ET9 begroet bestuurders met een Lightful Welcome via de verlichting aan de voor- en achterzijde, en creëert een lichttapijt van 2 vierkante meter aan de zijkant om ze te verwelkomen. De combinatie van het "Sky Island" en de "Executive Bridge" verdeelt het interieur op in vier ruimtes. Met een breed zitkussen (582 mm), bijna 2 vierkante meter aan verwarming over het hele oppervlak en een 16-punts hotstone-massagefunctie, claimt de ET9 voor elke passagier een royale en eersteklas reiservaring. De Executive Table die zich in de "Executive Bridge" bevindt kan 360° worden versteld voor gemakkelijk lezen of werken. En met de in de "Executive Bridge" geïntegreerde slimme koelkast, een kluis en een bedieningspaneel dat omhoog en omlaag kan worden geklapt, biedt de ET9 een mobiele vergaderruimte.

Het voertuiggerichte full-domain besturingssysteem vormt de digitale technologiebasis. Het systeem bestrijkt meerdere gebieden zoals voertuigbesturing, intelligent rijden, cockpitbesturing en mobiel internet. Het systeem omarmt AI-technologie volledig, met zeven belangrijke kenmerken, waaronder een hoge bandbreedte, lage latentie, grote rekenkracht, heterogene hardware, cross-domain integratie, flexibele continue evolutie, hoge betrouwbaarheid en informatiebeveiliging. Het resultaat: een veilige, slimme, plezierige en ultieme digitale ervaring.

De NIO ET9 is het eerste model dat de drie belangrijkste technologieën, SkyRide Steer-by-Wire, SkyRide Rear-Wheel Steering en SkyRide Full Active Suspension, integreert in een Smart EV-chassis systeem. De ET9 maakt gebruik van de geïntegreerde hydraulische volledig actieve ophanging. Voor het eerst integreert dit de schokdemper met de actieve ophangings-elektrische aandrijfeenheid, wat zorgt voor aanpassing aan een reeks van tijdelijke aanpassingsmogelijkheden voor stijfheid, demping en hoogte.

De NIO ET9 is het eerste model in China dat de steer-by-wire massaproductiecertificering van het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie verkrijgt. Steer-by-Wire is een van de essentiële basiscomponenten voor geavanceerdere slimme voertuigen en een kerncomponent voor de implementatie van L3 en autonome rijfuncties op hoger niveau in de toekomst.