Nio belooft trouw aan Europa

In de afgelopen tien jaar heeft NIO een basis opgebouwd in Europa met een direct-naar-de-klant model in vier belangrijke markten: Noorwegen, Duitsland, Zweden en Nederland. Als vervolg op dit succes heeft de onderneming in juni 2025 een nieuwe fase van regionale expansie ingeluid, met de lancering van lokale distributeurs. Hiermee gaat NIO zijn bereik tussen 2025 en 2027 verder uitbreiden naar andere markten, waaronder Oostenrijk, België, Bulgarije, Tsjechië, Cyprus, Griekenland, Hongarije, Luxemburg, Polen, Portugal en Roemenië.

De continue marktexpansie geeft blijk van NIO's vertrouwen in de lange-termijnstrategie en wordt ondersteund door de verkoopprestaties. In de maand oktober bereikte de onderneming een belangrijke wereldwijde mijlpaal met de levering van 40.397 auto's, een stijging van 92,6% op jaarbasis en het hoogste maandresultaat tot nu toe. Het aantal geleverde auto's in 2025 tot dusver bedroeg 241.618 eenheden, een toename van 41,9% ten opzichte van de eerste tien maanden in 2024. Daardoor komt het cumulatieve aantal afgeleverde NIO's wereldwijd per 31 oktober 2025 uit op 913.182 auto's.

Bezoek leiders in het teken van directe dialoog met klanten

Tussen 1 en 5 november bezochten William Li en Lihong Qin Nederland, Zweden en Noorwegen om klanten, werknemers en lokale teams te ontmoeten. De oprichters en het managementteam voerden op meerdere plaatsen 1:1 gesprekken met NIO-klanten om de lokale verwachtingen, rijgewoonten en de uiteenlopende behoeften op de Europese markten beter te begrijpen. De gesprekken waren gericht op het verkrijgen van reacties van klanten, tevredenheid en toekomstige productontwikkeling, inclusief de evolutie van NIO's modellenprogramma op basis van regionale voorkeuren en de geschiktheid van markten.

Tijdens zijn reis heeft het managementteam ook de modellen van NIO ervaren onder alledaagse Europese rijomstandigheden, door van Nederland naar Zweden te reizen en zijn reis naar Oslo voort te zetten achter het stuur van een Firefly. Langs de route ontmoetten het team klanten en partners om ideeën uit te wisselen, terwijl het bezoek ook de aflevering van auto's in Amsterdam en Oslo omvatte plus een ontmoeting met de lokale gemeenschap.

Productmijlpalen

Tijdens het bezoek presenteerde NIO de gloednieuwe Firefly Comfort-uitvoering. Dit topmodel introduceert elektrisch verstelbare en geventileerde voorstoelen met massagefunctie, een glazen panoramadak en een elektrisch bedienbare achterklep. Het model is al bestelbaar in Nederland, Noorwegen, België en Denemarken en wordt binnenkort leverbaar. Het introductieproces in deze en andere Europese markten is momenteel in volle gang, waardoor de aanwezigheid van NIO in alle marktsegmenten wordt versterkt. In Oostenrijk, Griekenland en Portugal starten binnenkort bestelprocessen voor de modellen van Firefly en NIO.

Innovatie en samenwerking

Samenwerking en innovatie blijven centraal staan in de Europese strategie van NIO, waarbij co-creatie een fundamenteel onderdeel is van NIO's filosofie. Samen met partners zoals ZF Friedrichshafen, Bosch, Covestro en BASF coatings ontwikkelt NIO oplossingen op gebieden zoals chassissystemen, veiligheid en duurzame materialen. Daarmee laat NIO zien hoe Europese expertise en de innovatiecultuur van het merk elkaar aanvullen.

NIO ontwerpt zelf ook alle belangrijke hardware- en software-elementen binnen zijn eigen ecosysteem en zorgt ervoor dat prestaties, veiligheid en gebruikersvriendelijkheid samen vooruitgaan in lijn met NIO's filosofie van continue innovatie. Deze aanpak wordt weerspiegeld in onafhankelijke ranglijsten: zo staat NIO op de tweede plaats in de laatste Software-Defined Vehicle (SDV) beoordeling van Wards Intelligence en voert het de categorie aan op het gebied van technologische innovatie.

"Als een door innovatie gedreven onderneming blijven we door middel van technologie en design grenzen verleggen en waarde creëren voor onze klanten", aldus Li. "De samenwerking met partners en onze teams in Europa zijn belangrijke drijfveren voor deze visie. Door klanten in heel Europa te ontmoeten, hebben we waardevolle inzichten gekregen in de lokale behoeften en alledaagse ervaringen. Dit onderstreept onze overtuiging dat de tevredenheid en het vertrouwen van klanten de basis vormen voor toekomstige groei. Europa blijft een sleutelrol spelen in de wereldwijde strategie van NIO."