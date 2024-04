NIO opent Europees Smart Driving Technology Center

"De opening van ons Europese Smart Driving Technology Center vormt een cruciaal moment in onze activiteiten als wereldwijd premiummerk", verklaart Hui Zhang, Group Vice President van NIO. "Omdat we ons bewust zijn van de uitdagingen die de markt biedt, hebben we Berlijn - een bakermat op het gebied van startups en technologie - gekozen als de plek voor de ontwikkeling van AD-oplossingen waar gebruikers in Europa binnenkort van gaan profiteren. Met behulp van de veerkracht en innovatieve geest van NIO zijn we klaar om ons wereldwijde ontwikkelingsnetwerk te voltooien en op maat gemaakte gebruikersvriendelijke technologische oplossingen uit Europa, voor Europa te leveren".

NIO maakt deel uit van het Berlin Automotive Cluster

Het Smart Driving Technology Center bevindt zich in de omgeving van Berlijn, dicht bij het Innovation Center van NIO dat in 2023 al werd geopend. De twee locaties gaan nauw samenwerken om NIO-technologieën die specifiek zijn toegespitst op het gebruik in Europa te ontwikkelen. De keuze voor Schönefeld is deels te danken aan de goede internationale verbindingen van de luchthaven Berlijn-Brandenburg, maar onderstreept ook het toenemende belang van Berlijn en omgeving als toonaangevend automotive-cluster.

Vereisten van Europese users staan centraal

De software voor de Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), de digitale en hardware- en softwarearchitectuur, is één van de in eigen huis ontwikkelde kerncompetenties van NIO. Bij de ontwikkelingsactiviteiten van NIO staan de wensen van Europese users centraal, die andere eisen stellen dan in China. Ook zijn de wettelijke eisen voor geassisteerd rijden in Europa anders dan in Azië. Dit heeft ertoe geleid dat NIO engineering-teams heeft opgezet in het hart van de regio's waar met de auto's van het merk wordt gereden.

Het Smart Driving Technology Center-team onder leiding van Mirko Reuter, NIO's Senior Director AD, ontwikkelt en valideert alle voertuigspecifieke systemen in Schönefeld, met een focus op de lokale gebruikersbehoeften. "De geweldige combinatie van auto- en softwarecompetenties rond Berlijn en de goede infrastructuur van Brandenburg heeft ervoor gezorgd dat het Smart Driving Technology Center de toekomstige hub van NIO is geworden voor de ontwikkeling van smart technology en digitale systemen in Europa", aldus Reuter.

Omdat NIO de software voor ADAS-functies zelf ontwikkelt, verloopt de ontwikkeling op een snelle en flexibele manier. Zo kan NIO snel reageren op verzoeken van klanten. Bij NIO hebben gebruikers invloed op de ontwikkeling van mogelijkheden en functies. Om ervoor te zorgen dat deze wensen kunnen worden geïmplementeerd, zijn alle NIO-modellen 'Ready for Tomorrow' en kunnen ze op elk moment over-the-air worden voorzien van updates.

Adam Super Computing System

Het Adam Super Computing System, met zijn rekenkracht (1.016 Trillion Operations per Second (TOPS), oftewel 1.016 biljoen bewerkingen per seconde, drijft het sensorsysteem Aquila aan. Het bestaat uit 33 sensoren die de gehele omgeving van de auto monitoren. Het Aquila-systeem maakt gebruik van een hoge-resolutie LiDAR, die de precisie en betrouwbaarheid van de assistentiesystemen verbetert, zoals interne en onafhankelijke tests van Nio zouden hebben bewezen.

Zware regenval is een probleem voor ADAS-technologie zonder LiDAR en beperkt de effectiviteit van verschillende noodstopfuncties. Neerslag kan zelfs leiden tot het niet functioneren van camera-gestuurde systemen. NIO's Aquila Super Sensing System detecteert obstakels die zich vóór de auto bevinden zelfs bij zeer zware neerslag. LiDAR-technologie kan, in combinatie met camera- en radartechnologie, als het ware door het regenwater heen kijken en maakt de boordsystemen daarmee aanzienlijk veiliger.

De LiDAR in alle modellen van NIO wordt geleverd door Seyond, een wereldwijde speler op het gebied van LiDAR imaging-technologie, dat is gevestigd in Silicon Valley, Californië. NIO plaatst de LiDAR boven de voorruit in een 'watchtower'-ontwerp, wat ervoor zorgt dat de LiDAR zo ver en ongehinderd mogelijk vooruit kan kijken. In het geval van de Falcon-sensor van Seyond, die standaard op alle nieuwe modellen van NIO zit, kan de sensor een gebied tot 500 meter vóór de auto overzien.

Aquila Super Sensing System

Andere functies van het Aquila Super Sensing System zijn onder andere een kruispuntassistent die het gebied naast de auto op het centrale display weergeeft bij het afslaan. Fietsers die naast de auto rijden, kunnen nu worden herkend, ook als ze zich in de dode hoek van de bestuurder bevinden. Een andere functie die mogelijk is gemaakt door de sensoren van het Super Sensing System is de verbeterde parkeerassistent. Hiermee kan de auto beschikbare parkeerplaatsen in de directe omgeving identificeren. Het enige dat de bestuurder hoeft te doen, is een parkeerplaats te selecteren met behulp van een aanraakopdracht op het scherm en vervolgens parkeert de auto automatisch in.

NIO stelt LiDAR beschikbaar aan Formula Student Germany

Individuele functies van de NIO Super Sensing Systems met geïntegreerde LiDAR zijn het komende seizoen ook te ervaren op verschillende circuits. Samen met Seyond en het Deggendorf Institute of Technology is NIO in Formula Student namelijk een samenwerking aangegaan met Team Fast Forest. De bekendmaking hiervan viel samen met de opening van het Smart Driving Technology Center. De fabrikant werkte al twee jaar samen met het Elefant Racing Formula Student-team van de Universiteit van Bayreuth en dit seizoen wordt de NIO-technologie ook gebruikt in de raceauto van het Fast Forest-team.