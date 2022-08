NIO

NIO opent fabriek in Europa

29 juli 2022 - NIO opent een fabriek in Europa. Péter Szijjártó, Minister van Hongaarse Buitenlandse Zaken en Handel, en Hui Zhang, Vice President of NIO Europe Office, hebben gezamenlijk aangekondigd dat de in Pest megye gevestigde NIO Power Europe Plant in september 2022 in gebruik wordt genomen.