Nio opent 9e Power Swap Station in Nederland

Het negende Power Swap Station van NIO in Nederland is gevestigd aan de Sijsjesbergweg in Amsterdam Zuid-Oost, direct gelegen bij het knooppunt van de snelwegen A2 en A9. Naast de mogelijkheid om thuis te laden, aan openbare laadpalen of bij snelladers, kunnen NIO-klanten er op negen locaties in Nederland nu ook al voor kiezen om de batterij binnen 3 minuten te wisselen voor een volle.

In Europa zijn momenteel 33 Power Swap Stations geplaatst, waardoor er bijvoorbeeld al van Amsterdam naar Oostenrijk of van Amsterdam naar Berlijn kan worden gereden met Battery Swaps. In de toekomst kan er via de Power Swap Stations indien gewenst gekozen worden voor een tijdelijk groter batterijpakket, bijvoorbeeld voor de autovakantie. Bij elke Power Swap wordt de staat van de batterij en het elektrische systeem zorgvuldig gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat zowel de auto als de batterij in optimale staat verkeert. Een ander voordeel van de Power Swap laadoplossing is dat NIO-rijders altijd beschikken over een recente batterij met de nieuwste batterijtechniek, ongeacht de leeftijd van de auto.

De Power Swap Stations van NIO bieden bovendien de mogelijkheid om op piekmomenten stroom uit het elektriciteitsnet in de regio op te vangen, om die desgewenst op een later moment terug te leveren. De Power Swap-technologie van NIO speelt hiermee ook een belangrijke rol spelen in het efficiënter maken van het elektriciteitsnetwerk, en daarmee de verduurzaming van Nederland.