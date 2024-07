NIO opent 50ste Power Swap Station van Europa

NIO opende het eerste Europese Power Swap Station in 2022, eveneens in Noorwegen. Sindsdien is de uitbreiding van het netwerk in een stroomversnelling gekomen, waarbij alleen al in de afgelopen maand vijf nieuwe Power Swap Stations zijn geopend. NIO exploiteert nu in totaal 2.493 Power Swap Stations verspreid over zes markten (China, Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden) die samen meer dan 48 miljoen batterijwissels hebben uitgevoerd. Alleen al in Europa heeft NIO inmiddels meer dan 71.400 batterijwissels verzorgd.

NIO Power dienstaanbod blijft uitbreiden in heel Europa

NIO's netwerk van Europese Power Swap Stations helpt klanten snel weer op weg door lege batterijen te vervangen door een opgeladen exemplaar. De strategisch gepositioneerde Power Swap Stations van NIO maken lange ritten mogelijk. Mooie voorbeelden zijn de 1.323 km lange 'Canals and Castles'-route van Rotterdam naar München, of de 1.227 km lange 'Scandinavian Shores'-trip langs adembenemende kustlijnen.

Het 'swappen' van batterijen biedt een aantal voordelen. Het gaat snel, slechts drie minuten, en is volledig geautomatiseerd, zodat klanten hun NIO niet hoeven te verlaten. Klanten die kiezen voor Battery-as-a-Service (BaaS) profiteren ook van een lagere aanschafprijs van hun elektrische auto. En bij elke wissel ondergaan de batterijen een kwaliteitscontrole. Power Swap Stations zijn geoptimaliseerd om zo efficiënt en langzaam mogelijk op te laden, wat de levensduur van de batterij verlengt en lagere energieprijzen mogelijk maakt. En omdat de batterij geen vast onderdeel is van de auto kan deze eenvoudig worden hergebruikt en gerecycled zonder dat dit gevolgen heeft voor de auto of de waarde ervan. Door flexibel en adaptief te laden kunnen de Power Swap Stations de stabiliteit van het elektriciteitsnet verbeteren en hernieuwbare energie tegen concurrerende prijzen leveren.

Om de uitbreiding van de Europese diensten van NIO Power te versnellen opende NIO in 2022 een vestiging in Biatorbágy, Hongarije, waar de Power Swap Stations worden geassembleerd, specialisten worden getraind, onderzoek en ontwikkeling plaats vindt en after-sales services worden gecoördineerd.

Power partnerships en investeringen

Om de voortdurende uitbreiding van het netwerk van NIO Power Swap Stations kracht bij te zetten is NIO een strategische partnerships aangegaan met een aantal bedrijven, waaronder Geely en Changan Auto. Deze samenwerkingen hebben tot doel de ontwikkeling en uitrol van batterijwisseltechnologie te versnellen door het bepalen van batterijstandaarden, opzetten van universele batterijwisseltechnologie, de uitbreiding en exploitatie van het batterijwisselnetwerk, en het beheer van batterijactiva, zowel voor personenauto's als bedrijfsvoertuigen.

Een andere belangrijke partner is het Wuhan Guangchuang Fonds, dat op 31 mei 2024 1,5 miljard RMB heeft geïnvesteerd ter ondersteuning van het onderzoek en de ontwikkeling met betrekking tot opladen, batterijwissels, energieopslag en batterijdiensten. Deze investering is ook gericht op de versterking van het netwerk van Power Swap Stations en de ondersteuning van de innovatieve initiatieven op het gebied van vehicle-to-grid charging (V2G).