NIO opent 2e wisselpunt in Nederland

NIO-klanten kunnen vanaf vandaag gebruik maken van de Power Swap laadoplossing in Apeldoorn. Het tweede Power Swap Station van NIO in Nederland is gevestigd op het direct aan de A50 gelegen parkeerterrein van Hotel Van der Valk en maakt deel uit van een pallet aan laadoplossingen van NIO Power.

Naast de mogelijkheid om thuis te laden, aan openbare laadpalen of bij snelladers, kunnen NIO-klanten nu op twee locaties in Nederland ook kiezen om de batterij binnen vijf minuten te 'swappen' (wisselen) voor een volle. In de toekomst kan er via de Power Swap Stations indien gewenst gekozen worden voor een tijdelijk groter batterijpakket, bijvoorbeeld voor de zomervakantie. Bij elke Power Swap wordt de staat van de batterij en het elektrische systeem gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat zowel de auto als de batterij in optimale staat verkeert. Een ander voordeel van de Power Swap laadoplossing is dat NIO-rijders altijd beschikken over een recente accu met de nieuwste batterijtechniek, ongeacht de leeftijd van de auto.

312 swaps per dag en power balancing van het stroomnetwerk

Het Power Swap Station in Apeldoorn heeft de grootte van een dubbele garagebox en kan tot 312 'swaps' per dag uitvoeren. Het station kan maximaal 13 batterijen opladen met een vermogen van 20 tot 80kW, op een manier die het elektriciteitsnet en de batterijen beschermt, zonder pieken in het stroomnet te veroorzaken.

De Power Swap Stations van NIO kunnen op termijn méér dan alleen het wisselen van batterijen van NIO-modellen. Binnenkort bieden deze batterijwisselstations namelijk ook de mogelijkheid om op piekmomenten stroom uit het elektriciteitsnet in de regio op te vangen, om die desgewenst op een later moment terug te leveren. De Power Swap-technologie van NIO kan hiermee ook een rol spelen in het efficiënter maken van het elektriciteitsnetwerk, en daarmee de verdere verduurzaming van Nederland.

Meer dan 14 miljoen Swaps

De NIO Power Swap Stations in Apeldoorn en Tilburg zijn de eerste twee Nederlandse locaties binnen een netwerk dat op termijn landelijk dekkend is. NIO wil tegen het einde van 2023 zo'n 120 Power Swap Stations in Europa hebben gerealiseerd, waarmee elektrisch rijden ook over langere afstanden comfortabeler en sneller wordt.

De Power Swap-technologie van NIO heeft zich in de praktijk inmiddels bewezen. Het merk heeft in China al ruim 1.200 Power Swap Stations gerealiseerd die samen meer dan 14 miljoen wissels hebben uitgevoerd.