NIO opent 22e Power Swap Station

Het station ligt aan de Triftstraße 11 in Staufenberg-Lutterberg, ten noordoosten van Kassel en direct aan de A7 tussen Hannover en Frankfurt. Daarmee wordt een belangrijk gat op de Duitse noord-zuidas gedicht. De dichtstbijzijnde Power Swap Stations liggen in Reiskirchen, zo'n 130 kilometer zuidelijker, en in Hannover-Großburgwedel, zo'n 160 kilometer noordelijker. De locatie is vooral interessant voor NIO Users die vanuit Zuid-Duitsland of Zuid-Europa naar Scandinavië reizen.

In een NIO Power Swap Station wordt de lege accu van een NIO in ongeveer drie minuten volautomatisch vervangen door een volle, zonder dat de User hoeft uit te stappen. Bij elke wissel worden bovendien de conditie van de accu en de aandrijving gecontroleerd. NIO heeft inmiddels 61 Power Swap Stations in Europa en breidt het netwerk voortdurend uit.

Het batterijwisselstation in Staufenberg-Lutterberg is dagelijks geopend van 7.00 tot 22.00 uur.