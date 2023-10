NIO opent 2.000ste Power Swap Station

Dit moment versterkt de groei van NIO's Power Swap-technologie, waarmee NIO-rijders een lege batterij in drie minuten kunnen omwisselen voor een opgeladen exemplaar. Daarmee biedt NIO een oplossing die rijbereikangst helpt te beperken.

NIO's Europese Power-mogelijkheden en -netwerk breiden zich ook uit. Inmiddels heeft het merk 27 Power Swap Stations geopend in Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Alleen al in Nederland beschikt NIO inmiddels over acht Power Swap Stations, verspreid over het land. Eerder dit jaar lanceerde NIO bovendien zijn derde-generatie Power Swap Station in Europa. Met een capaciteit van 21 batterijen, acht meer dan de tweede generatie, kan het station 30 procent meer batterijwissels uitvoeren, met een capaciteit van maximaal 408 wissels per dag.

Naast de 27 Power Swap Stations hebben klanten in Europa toegang tot 11 Power Charger Stations en meer dan 500.000 opladers van derden. Dit groeiende laadnetwerk hielp NIO op 5 oktober 2023 een nieuw record van 78.233 power swaps op één enkele dag te vestigen.