NIO opent 1e wisselpunt in Nederland

Het eerste Power Swap Station van NIO in ons land werd officieel geopend bij het Van der Valk Hotel in Tilburg, direct aan de A58 van Tilburg naar Breda. Met de levering van de eerste NIO-modellen in Nederland, sinds oktober 2022, kunnen NIO-users hier nu zelf de volautomatische batterijwissel ervaren. Om vervolgens binnen vijf minuten weer op weg te zijn.

In de toekomst kan er ook gekozen worden voor een tijdelijk groter batterijpakket, bijvoorbeeld voor de zomervakantie. Tevens zullen batterijen in de toekomst nog efficiënter worden, waardoor ouder wordende NIO's altijd van de nieuwste batterijtechniek kunnen worden voorzien.

Power Swap Station

Het Power Swap Station, ter grootte van een dubbele garagebox, is in de huidige opzet ontworpen voor maximaal 312 'swaps' per dag. In het station worden tot 13 batterijen geladen met een vermogen van 20 tot 80kW, op een manier die het elektriciteitsnet en de batterijen beschermt, zonder pieken in het stroomnet te veroorzaken.

De batterij van de auto wordt binnen vijf minuten vervangen door een tot 90% opgeladen exemplaar (een tot 90% opgeladen batterij voldoet aan de behoeften van de meeste users en beschermt de levensduur van de batterij beter). Bij elke Power Swap wordt de staat van de batterij en het elektrische systeem zorgvuldig gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat zowel de auto als de batterij in optimale staat verkeert.

Power-balancing

De Power Swap-technologie van NIO gaat echter verder dan enkel het wisselen van batterijen voor NIO-modellen. Binnenkort bieden NIO's batterijwisselstations namelijk ook de mogelijkheid om op piekmomenten stroom uit het elektriciteitsnet in de regio op te vangen, om die desgewenst op een later moment terug te leveren wanneer die behoefte ontstaat. Hiermee gaat de Power Swap-technologie van NIO een rol spelen in de verduurzaming van Nederland.

De NIO Power Swap-technologie en de bijbehorende software en hardware zijn onafhankelijk door NIO ontwikkeld. Tot nu toe heeft de onderneming internationaal meer dan 1.400 geautoriseerde patenten verkregen en patenten gepubliceerd met betrekking tot het wisselen van batterijen. NIO Power Swap Station

Europees netwerk

Het NIO Power Swap Station in Tilburg is het eerste in een landelijk dekkend netwerk van batterijwisselstations die de komende jaren op strategische locaties in Nederland zouden worden gevestigd, als onderdeel van een uitgebreid Europees NIO Power Swap-netwerk. NIO wil tegen het einde van 2023 zo'n 120 Power Swap Stations in Europa hebben gerealiseerd, waarmee elektrisch rijden ook over langere afstanden makker wordt.

Nu al kunnen NIO-klanten naar de wintersport rijden met een Power Swap Station in de nabijheid van Düsseldorf (Hilden) en op het traject tussen Stuttgart en München (Zusmarshausen). Om het gebruik van Power Swap Stations te promoten, biedt NIO nieuwe users gratis batterijwissel inclusief energie bij het Europese NIO Power Swap-netwerk tot 31 maart 2023.

Begin dit jaar, op 19 januari, werd het eerste wisselstation in het Europese Power Swap-netwerk van NIO geopend in Noorwegen, inmiddels gevolg door meer Power Swap Stations in zowel Noorwegen, Zweden als Duitsland. De Power Swap Stations voor de Europese markt worden geproduceerd in de NIO Power Europe-fabriek in Boedapest (Hongarije), waar afgelopen september de eerste Power Swap Station de fabriek verliet.

In China beschikt het merk inmiddels al over ruim 1.200 Power Swap Stations, waarmee reeds meer dan 14 miljoen swaps zijn uitgevoerd. Van een trialperiode is daarom voor NIO ook geen sprake, aangezien de Power Swap-technologie zich inmiddels bewezen heeft.