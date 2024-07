Nio onthult innovaties tijdens NIO IN 2024

De eerste technologie die tijdens de NIO IN 2024 werd gepresenteerd, was de eerste 5nm AD-chip, de NX9031. Deze AD-chip is de eerste in zijn soort in de auto-industrie en is gebouwd met behulp van een 5 nm-proces. De NX9031-chip is onafhankelijk ontworpen door NIO, inclusief de onderliggende software. Met meer dan 50 miljard transistors claimt de NX9031 uitgebreide mogelijkheden en efficiency, waarbij één enkele door NIO ontworpen chip de prestaties van vier zou chips kunnen vervangen.

SkyOS: full-domain besturingssysteem

NIO presenteerde in Shanghai ook alle details van het SkyOS, een oplossing die verschillende gefragmenteerde besturingssystemen samenbrengt onder één domein. SkyOS is het volledige domein-besturingssysteem van NIO, dat een "1+4+N"-technologiecluster vormt dat voertuigbesturing, intelligent rijden, de cockpit, mobiele connectiviteit en vele andere gebieden omvat.

De '4' staat voor de vier subsystemen onder SkyOs: SkyOS-M: een besturingssysteem gebouwd op een microkernel, SkyOS-L: een lichtgewicht, realtime besturingssysteem, SkyOS-R: een besturingssysteem dat is ontwikkeld voor complexe en veelzijdige toepassingsscenario's en SkyOS-C: een volledig aangepast besturingssysteem gebaseerd op Android. SkyOS dient als de technologische basis voor NIO in het tijdperk van slimme auto's en AI, waarmee NIO wil zorgen voor een optimale gebruikerservaring gedurende de gehele levenscyclus van de auto.

SkyOS is ook specifiek ontworpen voor AI-technologieën en belooft een hoge bandbreedte, lage latentie, robuuste rekenkracht, heterogene hardware-integratie, cross-domain fusie, een hoge betrouwbaarheid en waterdichte informatiebeveiliging. De lancering van SkyOS en de lancering van de NX9031 chip sluiten aan bij de ambities van NIO om een fundamenteel platform op te richten voor slimme elektrische voertuigtechnologie waarmee het zich op lange termijn committeert aan technologische innovaties.

Banyan 3: NIO's eerste AI-gestuurde slimme systeem

NOMI, de slimme in-car assistant van NIO, ontwikkelt zich voortaan sneller dankzij het nieuwe Banyan 3 AI-systeem dat op de NIO IN 2024 werd onthuld. Banyan 3, een voertuigbesturingssysteem met AI, heeft namelijk een nieuwe NOMI GPT-architectuur die de evolutie van NOMI versnelt. NIO vervult een pioniersrol met de introductie van NOMI Agents, een multi-agent framework dat het gebruik van "een passieve functie" naar "proactieve intelligentie" zou tillen.

Het NIO SkyOS-C besturingsysteem is daarvoor geïntegreerd in de modellen van NIO, waardoor nieuwe AI-native toepassingen en gepersonaliseerde diensten en ecosystemen mogelijk worden. NIO's digitale cockpit sluit aan op deze nieuwe servicemogelijkheden en belooft mogelijkheden zoals het reserveren van een parkeerplaats of het plannen van after-sales services via de NOMI in-car assistant.

Ook nieuw is het op Banyan 3 gebaseerde AI Intelligent Chassis, gebaseerd op NIO's full-stack capaciteiten, heterogene computing, cross-domain fusion en real-time gegevensdeling. Het Intelligent Chassis maakt onder meer de 4D Smart Suspension, dat de wegomstandigheden kan voorzien en erop kan reageren mogelijk en ook Rear Comfort Mode: de eerste rijmodus voor achterpassagiers, die zorgt voor comfort tijdens de hele reis. De eerste versie van Banyan 3 is naar verwachting eind augustus beschikbaar voor klanten, te beginnen op de Chinese markt.

NIO World Model: voor ondersteund en intelligent rijden

Een andere primeur tijdens NIO IN was het NIO World Model (NWM) voor autonoom en intelligent rijden. Het NIO World Model (NWM) is een multivariabel auto-regressief besturingsmodel dat gegevens volledig kan begrijpen, scenario's voor de lange termijn kan beredeneren en beslissingen kan nemen. Het kan 216 mogelijke scenario's in 100 milliseconden simuleren om de optimale beslissing te vinden voor elke rijomstandigheid. Als generatief model kan NWM een rijvideo van drie seconden gebruiken als geheugensteuntje om een video van maximaal 120 seconden te genereren. NWM ondersteunt ook het testen van closed-loop simulaties en is getest en gevalideerd in interactieve scenario's.

Als aanvulling op NWM introduceerde NIO ook NADArch2.0: een nieuwe architectuur waarin het wereldmodel op algoritmeniveau is geïntegreerd voor end-to-end besluitvorming, zodat informatieverlies wordt verminderd en de nauwkeurigheid van voorspellingen zou worden verbeterd voor veiligere en meer op mensen lijkende rijervaringen. NIO kondigde ook aan dat intelligent rijden op basis van NADArch2.0 in de tweede helft van dit jaar geleidelijk zal worden ingevoerd in de verschillende modellen, te beginnen op de Chinese markt.

NIO Phone: AI-driven smartphone

NIO IN 2024 was ook het toneel van de NIO Phone. Deze is vanaf nu te koop in China, zoals op de eerste NIO IN van 2023 al was beloofd. De NIO Phone is uitgerust met SkyUI, volgens NIO's principes van "geen systeemadvertenties" en "geen vooraf geïnstalleerde apps van derden". De NOMI GPT op de telefoon ondersteunt meer dan 60 conversatiescenario's, waaronder encyclopedie, levenskennis en historische gebeurtenissen. De custom car key biedt directe toegang tot veelgebruikte functies en ondersteunt tot 60 autofuncties.

NIO Link, NIO's connectiviteitstechnologie, ondersteunt telefoon-autocommunicatie en interacties, zoals Ultra-Sensing Car Key, Ultra-Sensing Parking, smart car locator en Sky Window 2.0. De NIO Link Livestream, die gebruik maakt van de buiten- en cabinecamera's van de auto, maakt het delen van camerabeelden en livestreaming onderweg mogelijk.

De NIO Phone wordt standaard geleverd met de Gen-3 Snapdragon 8 processor, die tot 16GB RAM en 1TB opslag heeft. Hij is uitgerust met een 6,82-inch scherm dat Samsung speciaal voor NIO heeft ontwikkeld, met 2K-resolutie, 510 PPI en een 120Hz scherm met hoge verversingsfrequentie.