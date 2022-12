NIO onthult EC7 en nieuwe ES8

Met zijn luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,230cd is de EC7 volgens Nio de meest gestroomlijnde SUV ter wereld. Het nieuwe model wordt standaard geleverd met een actief verstelbare achtervleugel, een primeur voor NIO-productiemodellen, die de aerodynamische prestaties van deze coupé-SUV verbetert.

Het panoramische glazen dak van de EC7 is gemaakt van dubbellaags geluid- en warmte-isolerend glas en heeft een oppervlakte van 1,94 vierkante meter. De elektrochrome technologie van de derde generatie maakt vijf niveaus van transparantie mogelijk om natuurlijk licht volledig in de auto te laten schijnen of juist te weren wanneer dat gewenst is.

Nieuwe Nio ES8

De compleet nieuwe generatie ES8, de elektrische flagship SUV is, belooft een ruim en luxe interieur met zes zitplaatsen. In het design zijn de NIO-concepten "Design for AD" en "PURE-TEC" herkenbaar. De tweemotorige aandrijflijn van de geheel nieuwe ES8 is eveneens gebaseerd op het elektrische aandrijfplatform van de tweede generatie, en heeft maximaal vermogen van 480 kW. Hij accelereert van 0 naar 100 km/u in 4,1 seconden en komt tot volledige stilstand van 100 km/u in 34,3 meter. De rijeigenschappen worden bepaald door de tweekamer-luchtvering en de actieve chassiscontroller (ICC).

Zowel de EC7 als de geheel nieuwe ES8 bieden de nieuwste, door NIO ontwikkelde stoeltechnologie. De ES8 maakt zijn positie als topmodel waar met de unieke opstelling van vier executive stoelen en een flexibel instelbare derde zitrij. De passagiersstoel is voorzien van kussens die automatisch worden opgetild om een "zwaartekrachtvrije houding" te creëren. De middenarmsteun van de tweede zitrij doet dienst als "executive center" die niet alleen toegang biedt tot een groot aantal digitaal te bedienen functies, maar ook veel opslagruimte bevat. Ook de ruime derde zitrij verwelkomt passagiers met een aantal comfortvoorzieningen.

De EC7 en geheel nieuwe ES8 zijn uitgerust met ADB multi-beam koplampen die patronen of animaties kunnen projecteren, automatische verblindingsreductie en grootlichtontwijking mogelijk maken, en waarschuwingssignalen kunnen uitzenden in samenwerking met het aandrijfsysteem. Deze functies worden mede mogelijk gemaakt door LiDARs en camera's.

Beide modellen zijn ook uitgerust met het nieuwste Banyan-systeem van NIO dat is aangedreven door technologieën zoals Aquila. Dit supersensorische systeem is uitgerust met 33 sensoren, waaronder LiDAR, en Adam, een computerplatform met een computervermogen tot 1016T, mogelijk gemaakt door vier Orin X-chips.

Ook present in beide modellen: de PanoCinema panoramische digitale cockpit met AI-assistent NOMI, het 7.1.4 soundsystem met Dolby Atmos panoramische geluidstechnologie, de kenmerkende NIO-sfeerverlichting, het 12,8-inch AMOLED centrale bedieningsscherm en AR- en VR-technologie.

De EC7 en ES8 zijn op termijn ook leverbaar met 'pilot power swapping' dat werkt op snelwegen. Wanneer de navigatie is gestart, kunnen beide SUVs automatisch de route voor het wisselen van de batterij plannen, via navigatie naar het stroomwisselstation rijden, de Power Swap automatisch voltooien en autonoom het servicegebied uitrijden, terug naar de snelweg.