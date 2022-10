NIO maakt plannen voor Nederland bekend

NIO kondigde tijdens het event aan dat de NIO ET7 (een grote sedan) nu te bestellen is in Duitsland, Nederland, Denemarken en Zweden. De eerste leveringen starten vanaf 16 oktober. NIO bevestigde ook dat de NIO EL7 (een grote elektrische SUV) en de NIO ET5 (een middelgrote elektrische sedan) direct te bestellen zijn. De leveringen van deze modellen starten naar verwachting respectievelijk in januari en maart 2023.

Alle modellen zijn uitgerust met het zogenaamde Banyan-systeem, dat een reeks voertuigfuncties biedt voor de bediening van bijvoorbeeld digitale cockpitfuncties, energiebeheer en rijhulpsystemen. Op basis van NIO's tweede-generatie designtaal maken alle modellen gebruik van innovatieve en milieuvriendelijke materialen, waaronder Karuun, een hernieuwbaar rotan.

De modelserie voor de Europese markt weerspiegelt het prestatie-DNA van NIO en vertrouwt op het in eigen huis ontwikkelde elektrische siliciumcarbide aandrijfsysteem en zelfontwikkelde bestuurdersassistentie-systeem voor maximaal gebruiksgemak en veiligheid. Dit omvat het NIO Aquila Super Sensing System, dat bestaat uit 33 hoogwaardige detectie-hardware-units, waaronder een zeer gevoelige ultra-lange-afstand LiDAR, zeven acht-megapixel high- definition camera's, vier nauwkeurige 3-megapixel ring vision-camera's, een ADMS (Advanced Driver Monitoring System), vijf millimetergolfradars, 12 ultrasone sensoren, twee zeer nauwkeurige positioneringsunits en V2X units.

NIO's supercomputingplatform ADAM, één van de krachtigste in serie geproduceerde mobiele computingplatforms tot dusver, beschikt over vier NVIDIA Orin X-chips, 48 CPU-cores, 256 matrixbewerkingsunits, 8.096 floating point units, in totaal 68 miljard transistors en 1.016 TOPS aan totaalvermogen. Op basis van de krachtige hardwareconfiguratie wil NIO zijn users in de toekomst via FOTA voorzien van zijn point-to-point autonoom rijden-service NAD, om een veilige ervaring te garanderen, waaronder op snelwegen, stadswegen, parkeerplaatsen en voor het opladen.

De drie NIO-modellen hebben standaard een panoramische digitale cockpit met NIO PanoCinema. Dit is NIO's nieuwste generatie digitale cockpit, op basis van Qualcomm's derde-generatie computing-platform. Het omvat het AI-systeem NOMI, een 7.1.4 audiosysteem uitgerust met Dolby Atmos- technologie, 256 kleuren lichtwaterval/lichtgordijn sfeerverlichting, een 12,8 inch AMOLED centraal bedieningsscherm en AR- en VR-apparatuur.

NIO Subscription

Nieuw voor Europa is het abonnementsmodel van NIO, dat nu beschikbaar is voor klanten in Duitsland, Nederland, Denemarken en Zweden. NIO Subscription is een dienst die is ontworpen om maximale flexibiliteit en personalisatie te bieden, om het gebruik van EV's te stimuleren. Met looptijden van slechts één maand tot 60 maanden kunnen gebruikers de auto kiezen die het beste bij hun behoeften past.

Alle abonnementsmodellen zijn inclusief een pakket van NIO, waaronder uitgebreide verzekering, onderhoud en meer. Klanten van NIO Subscription maken deel uit van de NIO- community, kunnen hun ervaringen buiten de auto om delen en momenten met de community vieren, bijvoorbeeld in de NIO Houses of tijdens evenementen. Leasing wordt eveneens mogelijk voor Europese klanten.

NIO House

Een open ontmoetingsplek waar mensen hun interesses kunnen delen en samen aan activiteiten en events kunnen deelnemen omschrijft wat een NIO House is. Het NIO House in Berlijn staat op het punt te worden geopend en NIO heeft aangekondigd dat het nog meer NIO Houses gaat bouwen in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Amsterdam, Rotterdam, Kopenhagen, Stockholm en Göteborg. Elk NIO House kent meerdere functies waaronder de gallery, een café, werkplekken, forum, woonkamer en een joy camp, hier kunnen kinderen spelen en ontdekken.

NIO-app

Als belangrijk onderdeel van de NIO-community en klant-services heeft NIO afgelopen augustus de NIO-app gelanceerd. Via de NIO-app hebben gebruikers toegang tot autogegevens en kunnen ze serviceafspraken boeken via een 'One Click for Service'-functie. NIO heeft een netwerk van Authorized Service Centers opgezet in alle grote steden in de vijf Europese landen. Verder kan de klant in de NIO-app eigen momenten delen, het laatste nieuws zien en NIO Life producten bestellen.

NIO Power

NIO's energie-oplossing NIO Power is gebaseerd op oplaadbare, verwisselbare batterijpakketten. NIO maakt zich naar eigen zeggen sterk voor een uitgebreid batterijlaadsysteem in de nieuwe markten. Op dit moment heeft NIO toegang tot 380.000 oplaadpunten in Europa die toegankelijk zijn met NIO NFC-kaarten en is er tevens een Europese versie van de oplaadkaart van NIO geïntroduceerd.

NIO is voornemens om in 2022 in Europa twintig power swap stations (PSS) te bouwen. In 2023 zal dit aantal naar verwachting oplopen tot 120. De PSS in Zusmarshausen (tussen München en Stuttgart) is operationeel en de PSS in Berlijn nadert zijn voltooiing. Tegen 2025 wil NIO meer dan 1.000 PSS-stations buiten China bouwen, waarvan de meeste in Europa.

NIO BaaS

BaaS (Battery as a Service) is een integraal onderdeel van NIO Power en geeft toegang tot NIO's batterijwisselnetwerk en batterijdiensten. Klanten kunnen kiezen tussen een accupakket van 75 kWh of 100 kWh en in de toekomst kan men profiteren van flexibele aanpassingen en betalen op basis van hun behoeften.

NIO Life

In de afgelopen vier jaar heeft NIO samengewerkt met meer dan 500 internationale designers, meer dan 1000 lifestyleproducten gelanceerd en 8.000.000 producten afgeleverd. In Nederland heeft NIO een samenwerking met Jacco Bunt die een speciale collectie heeft gemaakt voor Nederland.

NIO User Advisory Board

Naast de uitbreiding van NIO in Europa gaat het merk community-modellen ontwikkelen die inherent zijn aan het succes in China. Dit omvat community user-groepen - zoals de User Advisory Board (UAB) die in Noorwegen al 270 leden heeft. UAB's helpen NIO om de gebruikerservaring te verbeteren door ideeën te delen over servicekwaliteit, opladen, shopervaringen en andere aspecten van het gebruik van een NIO-auto.