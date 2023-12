NIO introduceert nieuw servicemodel

In april 2024 lanceert NIO met NIO Power Charging een nieuw prijsmodel voor batterijwissel- en laaddiensten. Vanaf april 2024 ontvangen klanten die gebruikmaken van Power Swap Stations minimaal twee keer per maand een batterijwisselcoupon, wat betekent dat ze alleen betalen voor het energieverschil. Loyale klanten ontvangen na 24 maanden zelfs vier coupons, waarbij ze in de tussentijd wel van de service gebruikgemaakt moeten hebben, met een onderbreking van maximaal twaalf maanden. Ongebruikte batterijwisselcoupons zijn overdraagbaar op de volgende maand. Heeft een klant alle coupons gebruikt, dan gelden extra servicekosten van € 10 per batterijwissel. Van tijd tot tijd gaat NIO bovendien promoties aanbieden, bijvoorbeeld tijdens vakantieseizoenen, om het wisselen aantrekkelijker te maken.

Prijsvoordeel wordt gedeeld

In Nederland, waar NIO Power Charging ook wordt aangeboden, worden de service kosten afgestemd op die van Power Swapping met een tarief van € 0,44 per kWh. Eigenaren van elektrische auto's van andere merken die gebruik willen maken van de Power Chargers van NIO, profiteren voor een tarief van € 0,51 per kWh van de snellaad-infrastructuur.

Doordat batterijen in Power Swap Stations langzaam, duurzaam en tijdens daluren worden opgeladen, kan NIO deze lagere kosten delen met zijn klanten. Om klanten vervolgens de keuze te geven en ze volledige transparantie te bieden, worden prijzen vooraf aan het wisselen of laden ook getoond in de auto en in de NIO-App.

Het netwerk van NIO Power Swap Stations in Nederland omvat inmiddels acht locaties.