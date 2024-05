NIO House Amsterdam is geopend

Het Metzgebouw, dat sinds 1991 op de lijst van Rijksmonumenten in Amsterdam staat, is een architectonisch meesterwerk uit de late 19e eeuw. Het gebouw is destijds ontworpen door de architect Jan van Looy voor de "New York Life Insurance Company". Het was destijds het hoogste particuliere gebouw van Amsterdam, en was voorzien van Amerikaanse ontwerpdetails zoals de majestueuze adelaars, de emblematische NY-letters, de standbeelden en de imposante metalen raamkozijnen. Net als nu het geval is met de huisvesting van NIO, speelde design al vroeg een rol in de publieke functie van het Metzgebouw; in 1933 verrijkte architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld het gebouw met de toevoeging van een koepel, die diende als ruimte voor het tentoonstellen van vooruitstrevende mode, interieurarchitectuur en de collectie van het Metz-warenhuis.

Zeven zones

Het NIO House Amsterdam is, net als de andere vestigingen wereldwijd, verdeeld in zeven hoofdzones. Op elke verdieping van het gebouw worden bezoekers verwelkomd door subtiele kleurveranderingen op de vloeren; een knipoog naar het design DNA en het logo van NIO, waarbij de horizon door de blauwe lucht en de aarde loopt. De belevenis begint voor bezoekers in de NIO Car Gallery op de begane grond, waar een selectie van NIO-modellen wordt tentoongesteld. Op de eerste verdieping is het NIO Café te vinden: een ontmoetingsplaats waar bezoekers kunnen genieten van drankjes, ontbijt, lunch en snacks.

Tevens wordt in het Café de NIO House Amsterdam Mocktail geschonken die specifiek voor dit NIO House is samengesteld en een verwijzing is naar de stad. De NIO House Mocktail van NIO House Amsterdam heet dan ook 'Tulpen uit Amsterdam'.

Op de tweede verdieping wacht de Living Room, een ruimte waar bezoekers kunnen ontspannen of ideeën uitwisselen. Ook vinden ze hier het Forum, dat kan worden ingezet voor diverse evenementen zoals bijeenkomsten en yoga workshops. Voor de jongere bezoekers is er het NIO Joy Camp, een interactieve speelruimte die is ontworpen als een waar ontdekkings- en speelparadijs. Een verdieping hoger bevinden zich exclusieve flex-werkplekken waar klanten in een moderne omgeving kunnen werken en netwerken.

Voor kunstliefhebbers is er op de vierde verdieping de Art Gallery, een ruimte waarin het werk van lokale kunstenaars wordt geëxposeerd. Op de zesde verdieping bevindt zich de Event Floor. Deze multifunctionele ruimte kan worden gebruikt voor diverse activiteiten en evenementen, variërend van lezingen, tot lanceringen en sociale bijeenkomsten. Daarop aansluitend, middels de originele wenteltrap, zit de zevende verdieping die Rietveld ooit aan het gebouw toevoegde. Hier kan men op het voor het publiek hoogst toegankelijke punt van de grachten een uitkijk over Amsterdam Centrum ervaren.

NIO Life x DAE

Zoals ook in alle andere NIO Houses het geval is, kan in het NIO House Amsterdam de collectie van NIO Life worden ervaren. Het lifestylemerk van NIO werkt samen met meer dan 600 onafhankelijke designers en wereldwijd bekende instituten met als doel het leven van klanten te verrijken met duurzame producten. De meest recent gelanceerde producten, Traces of Life, is het resultaat van een samenwerking met de Design Academy Eindhoven. De producten van Traces of Life zijn tevens een crowdfundingsinitiatief voor de DAE, om zo opkomend talent te blijven steunen en een platform te bieden.

Nieuwste mijlpaal

NIO maakt sinds de introductie van het merk in 2022 stappen in Nederland. Het nieuwe merk heeft sindsdien niet alleen vijf elektrische modellen geïntroduceerd, maar ook het NIO House Rotterdam en de NIO HUB Utrecht in Breukelen geopend. En met de Power Swap Stations kunnen klanten binnen enkele minuten hun NIO-batterijen wisselen voor opgeladen exemplaren. Momenteel zijn er al negen van deze stations in Nederland operationeel en meer dan 40 in Europa.

Het NIO House Amsterdam is vanaf vandaag elke dag geopend.