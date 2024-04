NIO en Lotus gaan samenwerken

De overeenkomst omhelst een strategische samenwerking tussen beide bedrijven op gebieden die verband houden met opladen en wisselen van batterijen. Hiertoe behoren onder meer het vaststellen van batterijstandaarden, oplaad- en wisseltechnologieën, beheer en exploitatie van batterijactiva, constructie en exploitatie van servicenetwerken en voertuigonderzoek en -ontwikkeling. Het doel van de samenwerking is om uniforme oplaadtechnologie te lanceren voor de modellen van de merken, waarbij gebruik kan worden gemaakt van het batterijwisselsysteem en de connectiviteit tussen batterijwisselnetwerken en exploitanten wordt vergemakkelijkt.

William Li, Founder, Chairman and CEO van NIO: "Samenwerken is altijd de beste optie. NIO heeft dan ook altijd open gestaan voor partnerships op het gebied van oplaad- en swaptechnologieën en de implementatie van oplaadnetwerken. We willen graag samenwerken met Lotus om de ontwikkeling van de markt voor elektrische auto's vooruit te helpen door ons gezamenlijk in te spannen op het gebied van innovatie en standaardisering voor opladen en swappen. Daarbij zetten we vaart achter het creëren van een grootschalig, gestandaardiseerd en uniform oplaadnetwerk met een optimale service voor onze klanten".

Qingfeng Feng, CEO van Group Lotus: "De innovatieve batterijwisseltechnologie en 'voertuig-accu'-scheiding is niet alleen goed voor de gezond- en veiligheid van de batterij, maar biedt onze klanten ook vele andere voordelen. Door onze samenwerking met NIO op het gebied van opladen en swappen kunnen we Lotus-rijders niet alleen laten genieten van ultieme prestaties, maar ook van het door NIO ontwikkelde oplaad- en swapnetwerk in heel China".