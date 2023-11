NIO breidt netwerk voor schadeherstel uit

Net zoals bij de eerdere Approved Body Repair Centers het geval is, zijn de zes nieuwe vestigingen het resultaat van de samenwerking met Schadenet. Die brengt het totaal aantal door NIO gecertificeerde schadeherstelbedrijven in Nederland nu op acht. De Repair Centers in Capelle aan den IJssel, Breukelen, Eindhoven, Heerlen, Amersfoort, Heemstede, Haaksbergen en Heerenveen zijn uitgerust met de nieuwste apparatuur. Zo is het op alle locaties mogelijk om kalibratie van de veiligheidssystemen uit te voeren, wat essentieel is na bijvoorbeeld het vervangen van de voorruit.

Om de mobiliteit van klanten tijdens reparaties te waarborgen, hebben de acht Schadenet-vestigingen een vervangend-vervoervloot ter beschikking, inclusief meer dan 10 NIO-voertuigen.

Het totale NIO Service Netwerk in Nederland voor onderhoud betreft nu vijf volledig ingerichte Authorized Service Centers (ASC's), aangevuld met 19 ASC Lite-vestigingen met een focus op onderhoud en bandenwissels. Daarnaast beschikt NIO nu over acht schadeherstelpunten en een eigen Battery Repair Center.