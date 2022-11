Nio breidt aanbod uit

NIO maakt nu ook de consumentenadviesprijzen bekend. De ET7, het topmodel, is leverbaar vanaf € 72.900. De consumentenadviesprijs van de EL7, de elektrische SUV, bedraagt € 76.900, terwijl de ET5, de elektrische sedan, een vanafprijs van € 51.900 krijgt. De prijs van het batterijpakket is hierbij niet inbegrepen, klanten kunnen er één huren of kopen. Het 75 kWh-pakket wordt beschikbaar voor € 169 per maand en biedt klanten de flexibiliteit van het wisselen van de batterij in 5 minuten via de batterijwisselstations (NIO Power Swap Stations). De 100 kWh-versie kost € 289 per maand. In het geval van koop bedraagt de aanschafprijs van het 75 kWh accupakket € 12.000, de 100 kWh-variant kost € 21.000.

Auto's kunnen worden aangeschaft via de NIO App, waar klanten ook toegang hebben tot gegevens van de auto en servicebeurten kunnen boeken via de 'One Click for Service' functie. Op een later moment wordt het voor klanten tevens mogelijk om NIO-modellen te financieren.

Naast de optie tot koop blijft NIO ook het NIO Subscription abonnementsmodel aanbieden, dat sinds afgelopen oktober beschikbaar is voor klanten in Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. NIO Subscription is een vernieuwende service die maximale flexibiliteit en personalisatie biedt om het gebruik van EV's te stimuleren.

Met looptijden vanaf één maand tot zestig maanden kunnen klanten het model kiezen dat het beste bij hun behoeften past. Voor alle abonnementsmodellen belooft NIO een zorgeloze ervaring met uitgebreide verzekeringen, onderhoud, winterbanden (ET7/EL7), een vervangende auto en toegang tot batterijwissels, plus de flexibiliteit om batterijservices te upgraden in de toekomst.

NIO Subscription all-in prijzen lopen uiteen van € 1.035 tot € 1.939 per maand inclusief BTW, afhankelijk van het gekozen concept, de modelconfiguratie, de capaciteit van het accupakket en andere selecties.