Geely en NIO gaan samenwerken

Dankzij de voordelen en het groeiende netwerk van batterijwisselstations maken Nio-rijders gebruik van 'battery swapping'. Op basis van jarenlange ervaring in batterijwissels voor bedrijfswagens wil Yiyi Power zijn aanwezigheid in grote steden nu verder uitbreiden.

Op basis van strategische (h)erkenning, kennisdeling en openheid gaan beide partijen elkaars voordelen versterken met behulp van hun bestaande activiteiten en strategisch samenwerken op het gebied van batterijwissel. Als onderdeel van de overeenkomst en op basis van een model van co-investering, co-constructie, deling en coöperatie gaan de twee ondernemingen samen:

twee batterijwisselstandaarden voor particuliere auto's en bedrijfswagens ontwikkelen;

de ontwikkeling en stimulering van batterijwisseltechnologie aan de voertuigkant versnellen;

de operationele schaal van batterijwissel uitbreiden.

Met als overkoepelend doel om eenvoudigere, uitgebreidere en veiligere diensten te bieden aan klanten met uiteenlopende behoeften. Beide partijen gaan een efficiënte structuur voor het beheer van batterijen opzetten, een uniform batterijwisselsysteem ontwikkelen en voertuigen ontwikkelen die compatibel zijn met elkaars batterijwisselsystemen.

In lijn met de Chinese ontwikkelingsrichting voor nieuwe infrastructuur en nieuwe energie gaan de twee partijen de batterijwisseltechnologie verder standaardiseren, de schaal van het batterijwisselnetwerk vergroten en de CO2-transformatie van de auto-industrie versnellen.

"NIO en Geely delen een gemeenschappelijk inzicht in batterijwisselsystemen en willen beide investeren in technologie en netwerken voor het wisselen van batterijen voor personenauto's en bedrijfsvoertuigen", verklaart William Li, Founder, Chairman en CEO van NIO. "Als toonaangevend concern op de Chinese automarkt is de snelle ontwikkeling van Geely Holding op het gebied van nieuwe energie indrukwekkend. Dit strategische partnership gaat het wisselen van batterijen nog populairder maken, de ervaring van een kwalitatieve en eenvoudige batterijwissel voor meer users bereikbaar maken en bijdragen aan de continue ontwikkeling van slimme EV's. We blijven de implementatie van een batterijwisselnetwerk voor NIO-users voortzetten en de user experience verder verbeteren. Tegelijkertijd werken we samen met partners voor de vestiging en lancering van een gedeeld batterijwisselnetwerk".

"Groene, duurzame ontwikkeling en koolstofneutraliteit zijn een mondiaal doel geworden", aldus Eric Li, Founder en Chairman van Geely Holding. "Als één van de meest innovatieve methoden voor het opladen van elektrische voertuigen vereist de toekomstige ontwikkeling van batterijwisseltechnologie de gezamenlijke inspanningen van alle partijen in de industrie om deze technologie te stimuleren. Yiyi Power heeft al goede resultaten behaald in veel steden en blijft zich in China uitbreiden. Via deze strategische samenwerking op het gebied van het batterijwissels gaan we onze samenwerking op het gebied van de gehele batterijwisselketen versterken, de adoptie van uniforme standaarden versnellen, het ecosysteem voor het wisselen en opladen van batterijen uitbreiden, de transformatie naar een CO2-arme economie en hoogkwalitatieve ontwikkeling van de auto-industrie ondersteunen en een betere elektrische mobiliteitservaring voor klanten bieden".

NIO x Changan Auto

De nieuwe overeenkomst markeert de tweede onderneming die zich aansluit bij NIO's Battery Swap-technologie, na de aangekondigde samenwerking tussen Changan Auto en NIO op 21 november 2023. Changan Automobile is één van de vier grootste autogroepen in China, met een nationale en mondiale cumulatieve verkoop van 25,6 miljoen auto's per oktober 2023.

De twee partijen gaan gezamenlijk normen voor verwisselbare batterijen formuleren en faciliteren, het batterijwisselnetwerk opbouwen en delen, voertuigen met verwisselbare batterijen ontwikkelen en een efficiënt batterijbeheersysteem opzetten.

NIO breidt diensten in Europa uit

Ondertussen breidt NIO de diensten voor zijn Europese users in rap tempo uit, waarbij de Power Swap Stations (PSS) van de onderneming al een fenomeen zijn in verschillende belangrijke markten. Momenteel bestaat het netwerk uit 28 locaties in Denemarken, Duitsland, Nederland, Noorwegen en Zweden. Het meest recente NIO Power Swap Station werd op 16 november geopend in Emsbüren (Duitsland).

NIO's Europese PSS-netwerk heeft al bewezen hoe langere autoreizen snel en eenvoudig kunnen worden volbracht. Waarbij trips van Hamburg naar Oslo en van Amsterdam naar München over de gehele afstand via NIO's strategisch geplaatste wisselstations werden afgelegd.

Elk derde-generatie NIO PSS kan tot 408 batterijwissels per dag uitvoeren, een toename van 30% ten opzichte van PSS 2.0, en verhoogt de totale capaciteit van 13 naar 21 batterijen. In 2022 heeft NIO zijn eerste Europese PSS-fabriek gevestigd in Biatorbágy, Hongarije. Die zorgt voor de assemblage en after-sales service van batterijwisselstations, training voor energieactiviteiten in Europa en het onderzoek naar, plus de ontwikkeling van NIO Power-producten.

In mei 2023 kondigde NIO de uitbreiding aan van het laadnetwerk via derden naar zes nieuwe Europese landen, waaronder Oostenrijk, België, Frankrijk, Italië, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Met deze toevoeging bereikte NIO een totaal van 500.000 laadpunten van de belangrijkste operators verspreid over elf Europese landen.