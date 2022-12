Eerste NIO Space geopend in Nederland

NIO Nederland heeft sinds de lancering op 7 oktober dit jaar grote stappen gemaakt. De mondiaal opererende aanbieder van elektrische auto's heeft inmiddels de eerste NIO ET7's afgeleverd aan Nederlandse klanten en NIO Power Swap Stations geopend in Tilburg en Apeldoorn. In het eerste kwartaal van 2023 breidt het merk het aanbod uit met de NIO EL7, een elektrische SUV en de NIO ET5, de elektrische compacte sedan. NIO werkt daarnaast hard aan de uitbreiding van het laadnetwerk met batterijwisselstations én aan NIO Houses.

In Nederland zijn twee NIO Houses gepland. Het eerste NIO House wordt aan het einde van het eerste kwartaal van 2023 geopend aan de Meent in Rotterdam. Het tweede NIO House verwacht haar deuren eind 2023 te openen in Amsterdam.

Om klanten en geïnteresseerden nu al de mogelijkheid te geven om het merk en de ET7 te ervaren, heeft NIO in Zandvoort de eerste NIO Space Mobile ter wereld geopend. Deze mobiele en compacte ruimte is ontworpen door de architecten van het NIO House en biedt een vergelijkbare experience als een NIO House, maar dan op een kleinere schaal. Vanuit deze locatie kunnen vanaf vandaag ook proefritten worden gemaakt met de ET7.

Wereldwijd heeft NIO al 395 NIO Houses en NIO Spaces geopend. Een NIO House is meer dan een traditionele showroom en heeft, naast de gallery (showroom), zes andere functies. Bezoekers kunnen zich er binnenkort niet alleen laten onderdompelen in het merk en de modellen ervaren, maar ook ontspannen, inspiratie opdoen, werken, vergaderen, kinderen laten spelen en anderen ontmoeten in het NIO café. Een NIO Space heeft een aantal van deze functies waarbij de nadruk ligt op het ervaren van de NIO producten en een kleiner gedeelte voor community-activatie.

De NIO Space Mobile bevindt zich op het terrein van CM.COM Circuit Zandvoort en is dagelijks geopend tussen 08:30 en 17:30. Tijdens de kerstvakantie is deze locatie gesloten op 25, 26 december en op 1 januari. Op 24 en 30 december is de NIO Space Mobile geopend van 08:30 tot 12:30.