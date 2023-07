5 EuroNCAP-sterren voor NIO ET5 en EL7

De NIO ET5 scoorde 96% voor de veiligheid van volwassen inzittenden, 85% voor de veiligheid van kinderen, 83% voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers en 81% voor de veiligheidstests. De NIO ET5 scoorde bovendien het volledige aantal mogelijke punten in twee zijdelingse impacttests met de zijwaartse mobiele barrière en de zijpaaltests.

De grote SUV van NIO, de EL7 scoorde 93% voor de veiligheid van volwassen inzittenden, 85% voor de veiligheid van kinderen, 80% voor de veiligheid van kwetsbare weggebruikers en 79% voor de tests voor veiligheidsondersteuning. De EL7 behaalde in drie tests alle punten: de frontale botsing met harde barrière over de volledige breedte, de zijwaartse botsing met mobiele barrière en de zijpaaltests.

De ET5 en EL7 zijn voorzien van autonome noodremsystemen (AEB) die goed presteerden in tests met andere voertuigen en weggebruikers, en goed of adekwaat functioneerden in tests met kwetsbare weggebruikers, zoals voetgangers, fietsers en motorfietsen. Beide elektrische auto's kunnen na een aanrijding ook zelfstandig remmen om een secundaire aanrijding te voorkomen.

In lijn met de nieuwe onderdompelingstests van Euro NCAP, functioneren de deur- en raamfuncties van de ET5 en EL7 lang genoeg om inzittenden te kunnen laten ontsnappen wanneer ze te water zijn geraakt.

Euro NCAP, een van de meest gezaghebbende veiligheidsorganisaties in de automotive branche, hanteert zeer strenge en uitgebreide testnormen. De vernieuwde Euro NCAP-protocollen voor 2023 zijn uitgebreider en stringenter dan ooit tevoren. Er zijn meer dan 100 actieve veiligheidsscenario's toegevoegd, waarbij nu ook rekening wordt gehouden met motorfietsen waardoor de complexiteit van verkeersscenario's fors is toegenomen. Ook zijn er nieuwe tests voor kwetsbare weggebruikers en passieve veiligheid, het onderdompelen van auto's en Advanced eCall toegevoegd aan de beoordelingsprotocollen. NIO is sinds de implementatie van de nieuwe testen het eerste automerk met een veiligheidsbeoordeling van vijf sterren.