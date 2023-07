1e Nederlandse NIO HUB opent in Breukelen

De opening van de NIO Hub Utrecht is de volgende stap binnen de snelle groeistrategie, waarbij niet alleen het netwerk van NIO in Nederland, maar ook het modellengamma razendsnel groeit. Zo is er momenteel keuze uit vijf verschillende modellen, die onder meer verkrijgbaar zijn in combinatie met een BaaS-abonnement, waarbij de batterij wordt gehuurd en kan worden gewisseld bij een van de batterijwisselstations.

Alle modellen en diensten op één plek

In de toonzaal van de NIO HUB zijn alle 5 nieuwe modellen te bezichtigen. Zo zijn er naast de NIO ET5, de ET7 Sedan en de NIO EL7 SUV ook de gloednieuwe NIO ET5 Touring en de NIO EL6 SUV te vinden. Als kers op de taart kunnen bezoekers van de NIO HUB er ook de exclusieve NIO EP9 bekijken, die in 2017 het snelheidsrecord voor elektrische auto's heeft neergezet op de Nürburgring.

De toonzaal van de NIO HUB Utrecht in Breukelen is ruim opgezet, zodat bezoekers op hun gemak kennis kunnen maken met de modellen en zich naar wens kunnen laten informeren door een van de aanwezige specialisten van NIO. Natuurlijk behoort hier, net als in Rotterdam, het maken van een proefrit ook tot de mogelijkheden. Alle diensten van NIO zijn in de HUB te vinden. Zo zijn er naast de NIO Gallery ook een afdeling verkoop, een afdeling voor aflevering en is er in de nabije toekomst ook onderhoud mogelijk bij de nieuwe afdeling service.

NIO Life

Daarnaast is ook de collectie van NIO Life te ervaren in de NIO HUB. Het lifestylemerk van NIO bestaat uit talrijke, duurzame producten met als doel het leven van klanten te verrijken. Voor de producten van NIO Life werkt NIO samen met meer dan 600 onafhankelijke designers en wereldwijd bekende instituten. Daarmee zijn in de afgelopen vier jaar al meer dan 1.000 verschillende zaken gelanceerd, waarvan wereldwijd inmiddels zo'n 8 miljoen exemplaren zijn geleverd. In Nederland werkt NIO Life onder meer samen met Jacco Bunt, die een speciale collectie fashion items heeft gecreëerd.

De NIO HUB is vanaf 8 augustus geopend, van dinsdag tot en met zaterdag kunnen bezoekers en klanten er tussen 10.00 - 18.00 uur terecht.