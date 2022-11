Nio ET7 bekroond met Gouden Stuurwiel 2022 award

BILD am SONNTAG (sinds 1976) en AUTO BILD (sinds 2009) reiken jaarlijks de 'Gouden Stuurwiel' award uit aan de beste nieuwe auto's. De combinatie van stemmen van zowel lezers als een vakjury maakt het Gouden Stuurwiel tot een felbegeerde prijs voor alle fabrikanten. Dit jaar werden 47 auto's in elf categorieën geselecteerd. Drie finalisten uit elke categorie werden door de vakjury beoordeeld, tijdens een reeks strenge tests op het Lausitzring-circuit.

De award voor NIO betekende de eerste keer dat een fabrikant een dergelijke onderscheiding slechts enkele weken na zijn marktintroductie won. "De NIO ET7 verraste - en overtuigde - vrijwel iedereen binnen de jury van de Gouden Stuurwiel-verkiezing", verklaarde Tom Drechsler. "Hij biedt goede stoelen, een prettige bediening en topprestaties. Bovendien is NOMI geweldig. De ET7 kan zowel moeiteloos cruisen als indrukwekkende prestaties leveren dankzij het onverwacht brede scala aan beschikbare rijstanden."

Namens de NIO-users en het overkoepelende team van NIO bedankte William Li de lezers van AUTO BILD en BILD am SONNTAG die hun stem hebben uitgebracht op de ET7, en de juryleden voor hun erkenning. "De NIO ET7 is ontworpen in Duitsland en wereldwijd ontwikkeld. Hij is afgeleid van de NT2, ons tweede-generatie productplatform, en weerspiegelt op perfecte wijze onze 'Design for Autonomous Driving' filosofie."

Op 7 oktober jl. werd de NIO ET7 aansluitend op de marktintroductie in Noorwegen geïntroduceerd in Duitsland, Nederland, Denemarken en Zweden. De eerste leveringen zijn in Nederland op 16 oktober gestart. De ET7 is beschikbaar via het flexibele en vaste NIO Subscription-abonnement. Details over koopmogelijkheden worden op 21 november aanstaande bekendgemaakt.