Nio ET 7 behaalt vijf sterren bij Euro NCAP

Het in 1997 opgerichte European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) is een onafhankelijke instantie voor crashtests, die de veiligheid van nieuwe auto's beoordeelt. Er is een veiligheidsbeoordelingssysteem met vijf sterren ontwikkeld om gebruikers te helpen auto's gemakkelijker te vergelijken en de veiligste keuze voor hen te vinden.

Een belangrijke bijdrage aan de vijfsterrenscore in de strengste NCAP-tests was het gebruik van innovatieve materiaaltoepassingen en een bijzonder stijve constructie, waaronder de langsverbindingen die bij een frontale botsing voor veel veiligheid zorgen. De ET7 is ontworpen volgens de Chinese en Europese vijfsterren-veiligheidsnormen en is één van de eerste auto's ter wereld waarvoor een grote hoeveelheid warmgewalst staal wordt gebruikt. 44,4% van de carrosserie bestaat uit warmgewalst staal, waaronder een 2 meter lang carrosseriedeel en een 1 meter lang deel voor de dakrails. De sterke composietstructuur van warmgewalst staal met aluminium-siliciumcoating zorgt voor een torsiestijfheid tot 39.800 newtonmeter per graad (Nm/deg).

Onafhankelijk oordeel

Het in 1997 opgerichte European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) is een onafhankelijke instantie voor crashtests, die de veiligheid van nieuwe auto's beoordeelt. Er is een veiligheidsbeoordelingssysteem met vijf sterren ontwikkeld om gebruikers te helpen auto's gemakkelijker te vergelijken en de veiligste keuze voor hen te vinden.

Een belangrijke bijdrage aan de vijfsterrenscore in de strengste NCAP-tests was het gebruik van innovatieve materiaaltoepassingen en een bijzonder stijve constructie, waaronder de langsverbindingen die bij een frontale botsing voor veel veiligheid zorgen. De ET7 is ontworpen volgens de Chinese en Europese vijfsterren-veiligheidsnormen en is één van de eerste auto's ter wereld waarvoor een grote hoeveelheid warmgewalst staal wordt gebruikt. 44,4% van de carrosserie bestaat uit warmgewalst staal, waaronder een 2 meter lang carrosseriedeel en een 1 meter lang deel voor de dakrails. De sterke composietstructuur van warmgewalst staal met aluminium-siliciumcoating zorgt voor een torsiestijfheid tot 39.800 newtonmeter per graad (Nm/deg).