NIO ET7 is onderweg naar Europa

In april 2022 is de NIO ET7 gehomologeerd volgens de European Community Whole Vehicle Type Approval (EWVTA). Nu wordt hij het tweede elektrische model dat NIO in Europa introduceert, nadat de NIO ES8 afgelopen jaar in Noorwegen al leverbaar werd.

NIO lanceert zijn modellen en een pakket aan diensten binnenkort in Europa, inclusief een bijzondere "aankoopervaring" en NIO's kenmerkende 'joyful lifestyle' voor Europese klanten.