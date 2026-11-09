Yangwang introduceert Altior

Het ontwerp van de ALTIOR kwam in drie jaar tot stand. Als inspiratiebron diende de ding, een bronzen vat dat in het oude China werd gebruikt bij ceremonies. De solide stand en substantiële proporties vormen een cultureel vertrekpunt voor een auto die waardigheid, zelfverzekerdheid en een sterke aanwezigheid uitstraalt.

De korte overhang vóór en het vrijwel verticale front geven de ALTIOR een uitgesproken architectonisch karakter. Twee karakterlijnen lopen over een lengte van 4,8 meter langs de flanken. Ze brengen samenhang in het silhouet en geven het profiel een subtiel gevoel van beweging.

Met een lengte van 5.600 mm, een breedte van 2.030 mm, een hoogte van 1.590 mm en een wielbasis van 3.500 mm combineert de ALTIOR imposante buitenmaten met een royaal interieur. De afstand van 740 mm tussen het hart van het voorwiel en de pedalen draagt bij aan het kenmerkende zijaanzicht.

Er is keuze uit drie ontwerpen voor de 21-inch wielen: multispaaks, een gepolijst schijfdesign en volledig gesloten uitvoering. Alle drie zijn voorzien van geluidsarme banden in de maat 275/45.

Interieur

De voor- en achterportieren openen in tegengestelde richting. De voorportieren openen tot 80 graden en de achterportieren tot 90 graden. In de portieren zijn speciaal voor de ALTIOR ontworpen paraplu's opgeborgen.

De bekleding combineert borduurwerk uit Suzhou met een nauwkeurig aangebracht perforatiepatroon. De naaisters splijten zijden draden volgens een traditionele techniek om vloeiende wolkenmotieven te maken. De perforaties vormen een geometrisch patroon van wolken en donder. Het samenspel van zachte rondingen en strakke lijnen geeft het interieur een eigen signatuur.

Ook de bedieningselementen zijn geïnspireerd op sieraden. Op elf plaatsen in het interieur zijn in totaal 48 decoratieve elementen verwerkt die de inzittenden bij het bedienen van alledaagse functies van dichtbij ervaren. Om de elementen het licht precies op de gewenste manier te laten vangen en weerkaatsen, verfijnden de ontwerpers het ontwerp in meer dan dertig stappen.

Volnerf semi-anilineleer, vloermatten van zuivere wol en zorgvuldig geselecteerde natuurlijke houtsoorten maken het interieur af. Elk element draagt met â€‹â€‹zijn eigen textuur en karakter bij aan een interieur dat van dichtbij het best tot zijn recht komt.

Ruimte

De vierzitsindeling geeft iedere inzittende een eigen plek. Achterpassagiers bedienen de belangrijkste functies via de middenconsole. Met één druk op de knop klapt de voorpassagiersstoel weg, zodat de passagier rechtsachter vrij zicht naar voren heeft.

Achterin biedt de ALTIOR 354 mm knieruimte en 1.209 mm beenruimte. Ook ter hoogte van de schouders, ellebogen en heupen is er volop ruimte.

Twee op de luchtvaart geïnspireerde zero-gravity-stoelen claimen een ontspannen zithouding. Elke stoel is voorzien van een mechanisch massagesysteem met vier bolvormige massagekoppen voor een krachtige massagefunctie.

Een speciale relaxation mode stemt de stand van de stoelen, verlichting, audio en geur op elkaar af. De rugleuningen kantelen naar achteren, de beensteunen komen omhoog, de zonwering sluit en de sfeerverlichting dimt. Tegelijkertijd masseert het systeem verschillende delen van het lichaam.

Het Dynaudio Platinum Evidence-audiosysteem telt 39 luidsprekers. Bij het starten van de auto komen de tweeters met een draaiende beweging omhoog als onderdeel van het welkomstritueel.

Een elektrisch bedienbaar 21,4-inch scherm in het plafond biedt entertainment en maakt het mogelijk een scherm te delen tijdens een videovergadering. Zowel vóór als achterin is er een koelkast. Het exemplaar achterin heeft een inhoud van 5,5 liter, is afzonderlijk regelbaar en kan zowel koelen als verwarmen.

De bagageruimte heeft een inhoud van 532 liter en biedt daarmee plaats aan bagage voor zowel zakenreizen als vakanties.

De techniek

Het e4-platform maakt gebruik van vier onafhankelijk aangestuurde elektromotoren. Daarmee regelt het systeem voor elk wiel afzonderlijk de aandrijving. Het past de aandrijfkracht meer dan honderd keer per seconde aan, zodat de krachtverdeling wordt afgestemd op de omstandigheden.

Dit systeem helpt de auto stabiel te houden in veeleisende situaties, bijvoorbeeld bij een klapband op hoge snelheid. De ALTIOR beschikt ook over een drijffunctie die extra ondersteuning biedt als de auto onverhoopt te water raakt.

Met de zogeheten tank turn kan de ALTIOR om zijn eigen as draaien. Dat biedt extra mogelijkheden bij het manoeuvreren met een auto van dit formaat.

Het volledig actieve DiSus-systeem van de nieuwste generatie werkt samen met het eâ´-platform om carrosseriebewegingen in zes richtingen te regelen. Het systeem leest het wegdek vóór de auto en past de wielophanging in realtime aan. Zo helpt het schokken door oneffenheden te dempen en houdt het de bewegingen van de carrosserie in bochten onder controle.

De tweede generatie Blade Battery maakt een volledig elektrisch rijbereik van meer dan 1.000 km mogelijk volgens de gecombineerde Chinese CLTC-cyclus. De ALTIOR ondersteunt ook FLASH Charging.