Kia K4 nu ook als hybrid

De Kia K4 volgde eerder dit jaar de Kia Ceed op in het middenklassesegment en is leverbaar als Hatchback en Sportswagon. Het model onderscheidt zich door zijn design en ruimteaanbod, met de Sportswagon als extra ruime variant.

De nieuwe Kia K4 HEV heeft een 1.6 GDi hybride aandrijflijn met standaard een DCT6-automaat en een gecombineerd vermogen van 113 kW/154 pk. Het maximale geremde aanhanggewicht bedraagt 1.010 kg. De HEV vormt een aanvulling op de tot dusver leverbare 85 kW/115 pk sterke MHEV met handgeschakelde transmissie of DCT7-automaat.

Extra ruim

De Kia K4 hybride biedt meer bagageruimte dan de K4 mild hybrid. De Hatchback heeft een bagageruimte van 438 liter, een toename van 110 liter. Bij de Sportswagon bedraagt de bagageruimte 604 liter, een toename van 122 liter ten opzichte van de MHEV.

In het interieur onderscheidt de Kia K4 HEV zich van de MHEV door een shift-by-wire-hendel aan de stuurkolom. Het exterieurdesign blijft ten opzichte van de MHEV ongewijzigd, waardoor de dynamische uitstraling van de K4 behouden blijft.

Prijzen en levering

De Kia K4 HEV is per direct te bestellen als Air vanaf € 34.995, Plus vanaf € 36.995 en GT-Line Launch Edition vanaf € 40.195. De tijdelijke GT-Line Launch Edition wordt standaard geleverd met een panoramadak met schuif-/kantelfunctie.

De HEV is scherp gepositioneerd ten opzichte van de vergelijkbare MHEV-versies dankzij de lagere CO2-uitstoot. Afhankelijk van de uitvoering bedraagt het prijsvoordeel in 2027 € 1.100 tot € 1.900. Voor de Sportswagon geldt een meerprijs van € 1.500 ten opzichte van de vergelijkbare Hatchback. De eerste leveringen worden vanaf februari 2027 verwacht.