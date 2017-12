Wijkopenautos.nl voorspelt veranderende automarkt

8 december 2017 | Uit onderzoek van Wijkopenautos.nl is gebleken dat de automarkt de komende jaren sterk zal veranderen. Diverse autofabrikanten hebben inmiddels aangekondigd dat al hun auto's binnen enkele jaren elektrisch zijn. Tegelijkertijd werpt de zelfrijdende auto zijn schaduw vooruit. Iets om nu al rekening mee te houden bij de aanschaf van een nieuwe auto of verkoop van een gebruikte auto.

Wie nu een auto koopt, rijdt daar gemiddeld drie tot vijf jaar mee. Wat is die auto dan nog waard? Als de showrooms tegen die tijd vol staan met nieuwe elektrische auto's, dan is een gebruikte auto met benzine of dieselmotor lastig te verkopen.

Wie een tweedehands auto koopt doet dat meestal omdat een nieuwe auto te duur is. Echter, de kilometerkosten van een elektrische auto zijn zo laag, dat een gebruikte benzine of dieselauto daar nauwelijks tegenop kan. Daarbij is een elektrische auto zo veel stiller en comfortabeler, dat een benzine of dieselauto als een stap terug wordt ervaren.

Nu al een elektrische auto kopen loont daarom per direct. Tegelijkertijd is de markt sterk in beweging en dat brengt risico's met zich mee. Zo kondigen samenwerkende autofabrikanten vanaf 2018 een nieuwe manier van opladen aan (sneller en/of draadloos) en daarmee kan de eerste generatie elektrische auto's op termijn minder waard worden. Mocht er een doorbraak in accu-technologie worden bereikt (o.a. de "solid state" accu), dan kan ook dat de wereld van de elektrische auto op zijn kop zetten.

Een andere factor is de zelfrijdende auto. Nu al kunnen veel auto's deels zelf rijden. Dat zorgt voor meer comfort en vooral extra veiligheid. Net als bij de elektrische auto geldt: wie eenmaal het gemak heeft ervaren van een (deels) zelfrijdende auto, wil niet meer terug. Deze optie is daarom ook van invloed op de restwaarde van een auto!

Wanneer auto's geheel zelfstandig kunnen rijden (de voorspellingen lopen uiteen van 2019 tot 2045), zal het autobezit uiteindelijk sterk dalen. Zelfrijdende auto's zullen "robot taxi's" zijn die iedereen kan oproepen met een app. Een rijbewijs is niet meer nodig; ook kinderen of ouderen kunnen zelfstandig reizen met de zelfrijdende auto's. Onderweg kan de passagier film kijken, het nieuws lezen of uitrusten. Kortom: alles wat nu niet mag in een rijdende auto.

Na een rit, zoekt de zelfrijdende auto zelf een volgende passagier. Omdat een zelfrijdende auto zelden stilstaat (een prive-auto staat 90% van de tijd stil), geen dure chauffeur achter het stuur heeft, niet om fooien vraagt en elektrisch rijdt zullen de kosten per kilometer zeer laag zijn. Privé een zelfrijdende auto bezitten kan wel, maar zal vooral prestige zijn.

Autorijden zoals wij dat nu kennen zal uiteindelijk een vorm van vrijetijdsbesteding worden, vergelijkbaar met paardrijden of zeilen. Het zullen daarom vooral de liefhebbersauto's zijn die ook op de lange termijn hun waarde behouden.

Onzeker over de toekomst? Een zekerheid blijft: WijKopenAutos.nl koopt uw gebruikte auto, ongeacht de techniek onder de motorkap!