AIR-Serv

Warme autobanden vragen om meer lucht

3 oktober 2017 | Warme autobanden hebben bij het oppompen +0,3 bar meer lucht nodig dan koude banden Een meerderheid van de Nederlandse automobilisten is hier echter niet van op de hoogte en volgt bij het oppompen van de autobanden veelal de aangegeven 'koude' adviesspanning van een autoband. AIR-Serv Nederland uit Waalwijk is daarom begonnen om in totaal 2.000 luchtpompen te voorzien van een informatiesticker. Op 29 september is de 1.000ste sticker geplakt.