Vredestein presenteert 'Vorti' op IAMS 2018

30 maart 2018 | Apollo Vredestein presenteert tijdens de eerste editie van de International Amsterdam Motor Show (29 maart tot en met 2 april) een bijzondere creatie, genaamd 'Vorti'. Vorti is een levensgroot paard gemaakt van 26 autobanden en een ware eye-catcher op de beursvloer.

Vorti is een creatie van kunstenaar/illustrator Randy van Lingen uit Almelo. Hij ontwierp het kunstobject in 2017. Het complete bouwproces duurde drie maanden. Het paard weegt 450 kilogram, is vier meter lang, één meter breed en tweeënhalve meter hoog. Voor Vorti zijn 26 autobanden gebruikt, waaronder de Vredestein Ultrac Satin, Quatrac 5, Sportrac 5, Wintrac xtreme S en de Ultrac Vorti. Aan die laatste autoband dankt het rubberen paard zijn naam.

Op de stand van Apollo Vredestein zijn de schijnwerpers niet alleen gericht op Vorti, maar ook op het UHP-assortiment (Ultimate High Performance) van het merk Vredestein. De banden in de UHP-range, met types als de Ultrac Vorti en Ultrac Vorti R, zijn speciaal voor sportievere auto's ontwikkeld.

De stand van Apollo Vredestein (stand 1.32) past met Vorti en de presentatie van de UHP-bandenrange bij de exclusieve supercars, klassiekers en andere bijzondere auto's die tijdens de International Amsterdam Motor Show 2018 te zien zijn. Het evenement legt het accent op auto's die de harten van autoliefhebbers sneller doen kloppen en vindt plaats tijdens het paasweekend in de karakteristieke Europahal met aanleunende hallen 2 tot en met 5, op in totaal 30.000 vierkante meter.