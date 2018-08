Vredestein

Vredestein levert youngtimerbanden

15 augustus 2018 | Vredestein is sinds 2001 een vertrouwd merk van klassiekerbanden. Het merk merkt dat de vraag naar youngtimers sterk groeit en breidt het portfolio daarom uit met youngtimerbanden. De eerste youngtimerband verschijnt in september 2018 op de markt en is speciaal ontwikkeld voor de Audi Ur Quattro. Niemand minder dan voormalig Formule 1-kampioen én Vredestein-ambassadeur Jochen Mass heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze band.