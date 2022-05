VinFast prijst VF 8 en VF 9

De VF 8 wordt leverbaar met twee accupakketten met een theoretisch rijbereik tot 471 km (verwachte WLTP-actieradius) voor een batterij met een bruikbare capaciteit van 87,7 kWh in Eco-uitvoering. De VF 9 heeft een grotere bruikbare accucapaciteit van 123 kWh en een theoretisch rijbereik tot 594 km (verwachte WLTP-actieradius) voor de modelvariant Eco.

Klanten van VinFast kunnen kiezen uit de twee accu-abonnementsvormen Fixed en Flexible. Het Fixed Package heeft geen kilometerbeperking en kost maandelijks 120 euro voor de VF 8 en 150 euro voor de VF 9 (inclusief BTW). Uitgebreide details over het voordeligere Flexible Package, bedoeld voor klanten die maximaal 500 kilometer per maand afleggen, volgen later.

Tijdens de looptijd van het accu-abonnement worden alle onderhouds- en reparatiekosten gedragen door VinES (onderdeel van Vingroup). Ook de eventuele vervanging van het accupakket, wanneer de restcapaciteit onder 70% zou dalen, is een kosteloos onderdeel van het abonnement. Met het abonnement worden klanten dus ontzorgd.

Als gebaar naar Vinfast-pioniers, de beslissers die nu al voor het merk kiezen, biedt VinFast deze accu-abonnementsvorm aan voor alle EV's die in 2022 en 2023 worden verkocht. Vanaf 2024 zullen naar verwachting 50% van de kopers een Vinfast EV kiezen met een accu-abonnement, de andere helft zal kiezen voor koop van een Vinfast, inclusief accupakket.

Met de introductie van het Smart Driving Package biedt VinFast klanten de mogelijkheid om elke rit veiliger en plezieriger te maken. In Europa biedt VinFast het Smart Driving Package aan voor een eenmalige betaling van 7.250 euro (inclusief BTW) of voor 150 euro per maand (inclusief BTW). Het Smart Driving Package is een van de gratis voordelen voor klanten die nu een VinFast reserveren.

Smart Driving omvat onder meer lane-change, automatic parking en summon mode, aangevuld met een voice assistant, 360 graden surround monitoring (als onderdeel van smart navigation) en opties zoals Mobile Home, Mobile Office en In-car Shopping.

Onlangs kondigde VinFast de verlenging aan van het VinFirst programma tot 30 mei 2022. In ruil voor een aanbetaling van 150 euro profiteren VinFirst klanten van een aantal speciale aanbiedingen, inclusief een luxe vakantie naar Vietnam, een eVoucher ter waarde van 2.500 euro voor een VF 8 of 4.200 euro voor een VF 9, het Smart Driving Package ter waarde van 7.250 euro (inclusief BTW) en een exclusieve VinFirst NFT op het OpenSea platform. Bovendien plant VinFast namens elke klant een boom voor een duurzame toekomst.