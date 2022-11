Vinfast integreert TuneIn

VinFast zal TuneIn vooraf installeren in het VinFast Smart Driving-pakket op VF 8- en VF 9-modellen in zijn wereldwijde markten. Deze gratis proefversie zorgt ervoor dat VinFast-bezitters directe toegang hebben tot live sport, meer dan 20 reclamevrije muziekkanalen en topnieuwsnetwerken, waaronder ESPN Radio, MSNBC, CNBC, Bloomberg en Fox News Radio. Dit komt bovenop de radiostations en andere audio-comntent van over de hele wereld die al bij de gratis service van TuneIn zijn inbegrepen. Na 6 maanden kunnen klanten ervoor kiezen om de TuneIn Premium-service te blijven gebruiken voor een vast bedrag per maand. De kosten daarvoor worden later bekend gemaakt. Het gratis muziekaanbod van TuneIn is natuurlijk ook beschikbaar.

Mevr. Le Thi Thu Thuy, vice-voorzitter van Vingroup, CEO van VinFast Global over de samenwerking: "Ons doel is om van de elektrische auto's van VinFast een platform te maken dat alle gebieden van het leven verbindt. Denk aan werk, winkelen en huismanagement tot entertainment. Door samen te werken met TuneIn, zal VinFast een digitale audio-ervaring van wereldklasse en waardevolle entertainmenttijd bieden, terwijl onze Vinfast-eigenaren gefocust blijven op de weg en handsfree verbonden blijven."

"We zijn verheugd om samen te werken met een innovatieve EV-fabrikant zoals VinFast om klanten live radio-, nieuws- en sportverslaggeving te bieden, evenals meer dan 100.000 toppodcasts. TuneIn doet er alles aan om ervoor te zorgen dat luisteraars toegang hebben tot de service die hen het beste uitkomt, ook in hun VinFast", aldus Richard Stern, CEO van TuneIn.

TuneIn is ook toegankelijk via spraakassistenten, waaronder Siri, Alexa, Google Assistant en Samsung Bixby waarmee de veiligheid van de bestuurder tijdens elke rit zoveel mogelijk is gegarandeerd. De service zal vanaf eind 2022 beschikbaar zijn op VF 8 en VF 9 in de VS, Canada en Europa.