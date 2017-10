Vandebron biedt eigen oplaadpas aan

28 september 2017 | Energieleverancier Vandebron zet een volgende stap in de ambitie de energietransitie te versnellen en lanceert diensten voor elektrisch rijden. Vanaf vandaag is de Vandebron laadpas beschikbaar, waarmee elektrische rijders toegang hebben tot alle openbare laadpunten in Nederland. Een gloednieuwe app toont niet alleen beschikbare laadpalen, maar biedt ook inzicht in de laadtarieven. Uniek in Nederland is de mogelijkheid om via de app direct te betalen voor laden en parkeren. De nieuwe diensten luiden tevens het startschot in voor een Slim laden pilot. Vanaf oktober pioniert Vandebron met de inzet van elektrische auto's om het energienet te balanceren. Via Blockchaintechnologie kunnen rijders tegen beloning actief bijdragen aan het uiteindelijk overbodig maken van gas- en kolencentrales.

Vandebron biedt elektrische rijders een totaaloplossing. Naast een laadpas betekent dit een app. Deze kan, dankzij een samenwerking met Parkmobile, voor het eerst in één handeling betaald worden voor laden en parkeren. Ook toont de app niet alleen welke laadpalen in de buurt beschikbaar zijn, maar ook wat de laadkosten zijn per paal.

Vandebron rekent geen extra kosten per laadsessie, maar alleen een vast maandbedrag van €3,50. Energieklanten van Vandebron betalen €1,50 per maand. Daarnaast biedt Vandebron eind 2017 ook thuisladers aan in samenwerking met leverancier Alfen. Om thuisladen voor iedereen toegankelijk te maken, zijn deze te bestellen tegen inkoopprijs.

Aanvullend op de elektrisch rijden diensten werkt Vandebron in samenwerking met Tennet aan een nieuwe dienst, Slim laden, die in oktober als pilot wordt gelanceerd. Een selectie Vandebron klanten vormt de spil in de proef, met als doel om schommelingen in het energienet beter op te vangen. Door slim gebruik te maken van de batterijcapaciteit van auto's veranderen elektrische rijders in duurzame stroomhandelaren.

Fardau van der Galiën, Business Developer Elektrisch Rijden bij Vandebron zegt daar over: "Simpel gezegd stoppen wij met het laden van de honderden auto's als er meer vraag dan aanbod is naar energie en starten we juist als het tegenovergestelde het geval is." Om dit te kunnen doen heeft Vandebron een algoritme ontwikkeld, gebruikmakend van Blockchaintechnologie. "Met Slim laden zijn we in staat om samen met consumenten zonder de inzet van gas- en kolencentrales de onbalans op te vangen." Vandebron is naar eigen zeggen de eerste speler die op grotere schaal actief bijdraagt aan het realtime balanceren van het net en zo werkt aan het 100% van de tijd beschikbaar maken van duurzame energie.

Klanten doen ook hun voordeel met deelname: naar schatting verdient een gemiddelde leaserijder €250 op jaarbasis, zonder in te leveren op comfort. Klanten geven zelf hun laadvoorkeuren aan zodat zij nooit zonder lege batterij komen te staan. De pilot zal samen met zo'n 300 klanten een paar maanden in beslag nemen. De verwachting is dat Vandebron de dienst begin 2018 aan een breder publiek kan aanbieden.