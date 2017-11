Vandebron en ChargePoint starten samenwerking

23 november 2017 | Duurzame energiemarktplaats Vandebron start een samenwerking met ChargePoint, wereldwijd actief op het gebied van laadoplossingen voor elektrische mobiliteit. Vandebron levert als eerste Nederlandse energieleverancier ChargePoints hardware aan de Nederlandse markt. De samenwerking behelst aanvankelijk levering van thuisladers. Daarnaast bundelen de partijen hun krachten om slimme producten te ontwikkelen, vanuit het gedeelde doel de energietransitie te versnellen.

Vandebron is naar eigen zeggen verheugd over de partnerovereenkomst, die snel volgt op de lancering van eigen diensten voor elektrisch rijden. Sinds september biedt de energiespeler elektrisch rijders toegang tot laadpalen middels een Vandebron laadpas en app. De samenwerking met ChargePoint maakt het mogelijk om hun producten nu als eerste in Nederland aan te bieden. Om thuisladen voor iedereen toegankelijker te maken biedt Vandebron deze aan tegen inkoopprijs. Daarnaast zullen de partijen samenwerken op het gebied van flexibiliteit en overige mobiliteitsdiensten om het elektrisch rijden zo aantrekkelijk mogelijk te maken in Nederland.

Matthijs Guichelaar, medeoprichter van Vandebron: "We zijn net groots in elektrisch rijden gestapt en daarom heel enthousiast om een partner te vinden in ChargePoint. Het is een bijzonder innovatief bedrijf dat continu investeert in een bijdrage aan snellere energietransitie. Het maakt ons trots om hun innovatieve laadpalen als een van de eerste partijen te mogen aanbieden in Europa en we kijken ernaar uit om samen te werken aan slimme hard- en software".

Chris Burghardt, Managing Director bij ChargePoint: "Nu de belangstelling in elektrisch rijden exponentieel groeit, bevindt de wereld van mobiliteit zich op een omslagpunt. Veel industrieën onderzoeken innovatieve manieren om hun businessmodellen bij te stellen om zo de transitie naar elektrisch rijden te ondersteunen. We zijn verheugd samen te werken met progressieve energiepartijen als Vandebron, die zich net als wij vlijtig inzetten om de omgang naar elektrisch te versnellen".