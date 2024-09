Toyota Nederland lanceert KINTO

Met KINTO Flex regelt de klant digitaal een auto voor een periode die het best past bij zijn behoeften. Het is gericht op korte looptijden en snelle levertijden. Het nieuwe aanbod zit qua format tussen huren en leasen in. Traditioneel huurt men een auto voor enkele dagen tot weken, of leaset men voor meerdere jaren. Het KINTO Flex auto abonnement vult het hiaat hiertussen op. Via de website kan de gebruiker het auto-abonnement afsluiten. Klanten hebben ook de zekerheid om het abonnement net zo laagdrempelig weer op te zeggen.

De klant kiest uit een minimale looptijd van 3, 6 of 9 maanden en kan daarna net zolang blijven rijden als wenselijk is. Verzekering, wegenbelasting, onderhoud en pechhulp zijn inbegrepen. KINTO Flex zorgt ervoor dat het gekozen model binnen twee weken beschikbaar is en kan via de thuisbezorgservice ook aan huis worden geleverd.

Geen BKR-registratie

Omdat KINTO Flex een abonnement is en geen lening of lease, geeft het extra ruimte in de financiële mogelijkheden van de klant. Zo is er geen sprake van een BKR-registratie, waardoor het abonnement geen impact heeft op bijvoorbeeld een verbouwing of het aanvragen van een hypotheek.

Vier Toyota modellen in de vloot

KINTO begint in Nederland met vier Toyota modellen in de vloot: Aygo X, Yaris, Yaris Cross en Corolla Touring Sports. KINTO is echter een merkonafhankelijke aanbieder en zal in de toekomst ook andere modellen en merken in het aanbod opnemen.

Vliegende wolk

Het woord KINTO is afgeleid van het Japanse 'Kinto-Un', wat zoveel betekent als 'vliegende wolk'. In de Japanse mythologie vervoert deze wolk een bekend Japans karakter overal naartoe. De naam KINTO benadrukt zowel de Japanse roots als de missie om de klant te brengen waar hij of zij naartoe wil.