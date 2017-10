Toogethr wil Nederland filevrij maken

19 oktober 2017 | Toogethr wil door het nieuwe ridesharing grootschalig te introduceren bij het Nederlandse bedrijfsleven Nederland filevrij maken per 2025. Dat beoogt de Utrechtse startup te bereiken door elke deelnemer op de carpoolapp minimaal een keer per week te laten een rit te laten delen. De filedruk zal dermate afnemen dat de kans op vertraging in de spits nihil wordt (Incidenten zoals ongelukken daargelaten).

Met het nieuwe ridesharen is het mogelijk om het fileprobleem op te lossen als er per 2025 structureel 25.000 auto's minder op de weg zijn. Daardoor ontstaat 20% minder file waardoor er nog nauwelijks vertraging zou moeten zijn. Dat levert een economische besparing op voor het bedrijfsleven van 30 miljoen euro en een CO2-reductie van 17.000 ton op jaarbasis.

Toogethr is een Utrechtse startup die wereldwijde verkeersopstoppingen een halt wil toeroepen door werknemers hun woon-werkverkeer te laten delen. De startup heeft dit jaar succesvol een testfase afgerond bij launching customers als Accenture, PwC, Arcadis en Engie en gaat nu officieel in de Benelux van start met tientallen bedrijven en bedrijfsterreinen. Aan het einde van het jaar telt de app meer dan 10.000 gebruikers.

Toogethr heeft bewust gekozen om ridesharing bij de werkgever te laten plaatsvinden. Het traditionele, facultatieve carpoolen is in Nederland nooit grootschalig van de grond gekomen. Met als resultaat dat in de spits automobilisten in 88% van de gevallen alleen rijden. Per saldo betekent dat slechts 0,1 passagier per auto, terwijl gemiddeld er ruimte is voor drie passagiers.

De startup introduceert het nieuwe ridesharing nu via gesloten community's bij medewerkers van grote bedrijven en bedrijfsterreinen. "Medewerkers pakken 's ochtends hun eigen auto zonder stil te staan bij de alternatieven", zegt Joost Bijlsma, CEO- en co-founder van Toogethr. "Met de Toogethr-app maken wij het nieuwe ridesharen niet alleen leuker maar ook socialer en productiever omdat je een rit deelt met collega's van je eigen bedrijf of van andere bedrijven uit de buurt. Door ook een beloning toe te voegen, krijgen we forensen wel aan het samen rijden."