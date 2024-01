TomTom introduceert Orbis Maps

TomTom Orbis Maps maakt gebruik van AI en Machine Learning en data afkomstig van OpenStreetMap (OSM), een open kaart met miljoenen actieve bewerkers. TomTom Orbis Maps integreert deze 'superbron' met eigen data en andere openbare bronnen, om een kaart te maken die de meest geavanceerde toepassingen mogelijk maakt, variërend van shared-mobility diensten tot autonoom rijden.

Het is voor TomTom een prioriteit om de consistentie en uniformiteit van locatiegegevens te waarborgen. Daarom is TomTom Orbis Maps gebaseerd op de standaardspecificaties zoals overeengekomen en gepromoot door de Overture Maps Foundation, mede opgericht door TomTom, AWS, Meta en Microsoft. Ook zorgt de mogelijkheid voor klanten om hun eigen gegevens toe te voegen aan de kaart en oplossingen op maat te bouwen, voor een betere schaalbaarheid voor het beheren en samenvoegen van gegevens.

3D-navigatie

TomTom Orbis Maps zal ook gebruik maken van de nieuwe premium kaartweergave-oplossing van TomTom, die een realistischer omgevingsbeeld weergeeft en automobilisten een gedetailleerde 3D-navigatie-ervaring biedt. De oplossing voor kaartvisualisatie, die in hoge mate aanpasbaar is, bevat kaartelementen zoals rijstroken, gebouwen, vegetatie en dag- en nachtmodus, en maakt het mogelijk om dynamische lagen zoals verkeer, EV-laadinfrastructuur en andere veiligheids- en comfortdiensten over de kaart te leggen.

Collectief bouwen

Mike Schoofs, Chief Revenue Officer bij TomTom: "Ik ben er bijzonder trots op dat we kaarten kunnen aanbieden die rijk, fris en veelzijdig zijn en gebaseerd op een standaard die steeds meer wordt overgenomen door de industrie. Bij de uitrol van onze nieuwe kaarten werken we nauw samen met bedrijven, variërend van startups tot leiders in de technologie- en auto-industrie. Zij zien allemaal de waarde die TomTom Orbis Maps biedt door middel van hoogwaardige, betrouwbare kaarten die eenvoudig te integreren en toekomstbestendig zijn. TomTom ontgrendelt de kracht van het collectief bouwen van kaarten en dat leidt tot en kaart die sneller groeit dan alle andere."