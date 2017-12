Living Lab Smart Charging

Terschelling best voorbereid op komst elektrische auto

12 december 2017 | De gemeente Terschelling is op dit moment het best voorbereid op de komst van de elektrische auto. Ook de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht staan in de top 10 en behoren tot de koplopers in Nederland. Dit blijkt uit de ranglijst 'Laadinfrastructuur Nederlandse gemeenten 2017'. De ranglijst van het Living Lab Smart Charging kijkt naar het aantal aanwezige laadpunten per 1000 auto's, die op dit moment geregistreerd zijn. Op Terschelling is het grootste aantal laadpunten beschikbaar per voertuig.