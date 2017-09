Sony lanceert XAV-AX200

31 augustus 2017 | Sony breidt het bestaande assortiment AV-receivers voor in de auto uit met de XAV-AX200. Vanaf half september met de XAV-AX200 AV-receiver en vanaf maart 2018 met een DAB+-versie. Dit model is uitgerust met diverse nieuwe AV functies. Het systeem beschikt over een touchscreen van 6,4 inch en draaivolumeknop voor meer gebruiksgemak.

Android Auto is aanwezig ontworpen om de functies van het Android platform veilig te gebruiken tijdens het autorijden. De interface kan worden aangestuurd via voice control. Het systeem speciaal ingericht om afleiding tot een minimum te beperken. Het toont nuttige informatie automatisch via meldingen op het scherm. CarPlay is een beschikbaar als veiligere manier om de iPhone onderweg te gebruiken. Bestuurders kunnen veilig telefoongesprekken voeren, muziek beluisteren, berichten verzenden en ontvangen, een routebeschrijving opvragen, etc.

Dankzij een "3-External Camera Input" is het mogelijk om drie camera's aan te sluiten op de XAV-AX200. Eén ingang is speciaal voor de achteruit, terwijl de andere twee manueel kunnen worden geselecteerd. De EXTRA BASS-technologie verwerkt frequenties optimaal verwerkt. EXTRA BASS heeft een low boost circuit dat motorgeluid verijdelt en een helder geluid produceert met een diepe, krachtige bas.

Dit nieuwe model is de opvolger van de XAV-AX100. De configureerbare remote input van het stuur is voorzien van een algemeen commandoprotocol. Adapter zijn daardoor niet meer nodig voor een signaalomzetting tussen het stuur en de hoofdunit. Daarnaast is er een nieuwe pre-out van 4V die een krachtig signaal van 4 volt uitzendt. Deze produceert een helderder geluid met minder vervorming wanneer de hoofdunit is verbonden met de versterker. De XAV-AX200 is uitgerust met een 10-bands equalizer (EQ10) met 10 voorinstellingen. Tevens is dit systeem compatibel met hoogwaardige lossless FLAC-audiobestanden.

Vanaf maart 2018 zal er tevens een DAB+-versie van de XAV-AX200 verkrijgbaar voor volledig geïntegreerde digitale radio. Dit is een aanvulling op de Apple CarPlay- & Android Auto-assortiment, samen met de XAV-AX100 en de XAV-AX200. De XAV-AX200 is vanaf half september beschikbaar in de Benelux voor een prijs van € 550