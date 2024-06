RDW

RDW geeft nieuw kentekenbewijs uit

11 juni 2024 - Vorige week is het eerste kenteken GBB-01-B van de nieuwe kentekenserie afgegeven. Nu, een week later, is ook de nieuwe versie van het kentekenbewijs in gebruik genomen. In 2014 introduceerde de RDW voor het eerst het kentekenbewijs op creditcardformaat.