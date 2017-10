WLTP

RAI opent website over WLTP emissietest

24 oktober 2017 | RAI Vereniging lanceert een publiekssite met informatie over de nieuwe 'WLTP'-emissietest voor personenauto's. De site wltp-info.nl is nu online met als doel om een breed publiek op een eenvoudige manier inzicht te geven in de manier waarop nieuwe auto's op uitstoot van schadelijke stoffen, op CO2-uitstoot en brandstofverbruik worden getest.