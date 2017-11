Qurrent start proef met slim laden

2 november 2017 | Energieleverancier Qurrent start vandaag samen met een aantal klanten een proef om elektrische auto's slimmer en goedkoper te laden. De auto's uit de proef gaan automatisch laden als de prijzen laag zijn. Het tarief wisselt op basis van vraag en aanbod. Op deze manier kan een voordeel oplopend tot 150 euro worden behaald. Bij een succesvolle pilot wordt 'slim laden' beschikbaar gemaakt voor alle klanten van Qurrent.

Via de Slim Laden App kunnen gebruikers zelf aangeven of ze de auto snel willen laden, of wellicht meer tijd hebben en zo goedkoper kunnen laden. De pilot is bedoeld om te zien hoe snel voordeel behaald kan worden en om het 'laadgedrag' van gebruikers te analyseren. Uit berekeningen blijkt dat een voordeel van € 150,- per gebruiker per jaar behaald kan worden. Als het systeem in de praktijk werkt, zal het aan alle klanten beschikbaar gesteld worden.

De pilot start vandaag en duurt een jaar. Qurrent werkt voor de proef samen met Alfen voor de laadinfrastructuur en IHomer voor de softwarematige sturing. Deelnemers hebben verschillende elektrische auto's zoals de Mitsubishi Outlander, Opel Ampera E, Tesla Model S, Volkswagen Passat GTE en Renault Zoë.

Rob Massuger van Qurrent: "We kijken continu hoe we duurzame energie aantrekkelijker kunnen maken. Elektrisch vervoer gaat in de toekomst een belangrijke rol spelen. Door elektrisch rijden voordeliger en eenvoudiger in gebruik te maken, wordt het ook bereikbaar voor een grotere groep mensen. Daar is het ons uiteindelijk om te doen. Zo helpen we om Nederland verder te verduurzamen".