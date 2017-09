Pon introduceert slooppremies in Nederland

21 september 2017 | Volkswagen, Audi, Skoda en Seat introduceren een slooppremieregeling in Nederland. Hiermee stimuleren de merken de vervanging van oude EU1 tot en met EU4 dieselauto's, ongeacht het merk, door de nieuwste exemplaren met hybride aandrijving, benzine, diesel of CNG. De dealer zorgt voor de sloop van de oude auto. De actie loopt tot en met 28 december 2017.

Met de slooppremies willen Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagen Audi, Skoda en Seat het gebruik van de nieuwste generatie auto's met de modernste en schonere technologie aanmoedigen. Voor hybride modellen en auto's die kunnen rijden op CNG gelden extra hoge premies. De slooppremies, die gelden voor oude EU1 t/m EU4 diesels van alle merken, kunnen oplopen tot € 9.400.

Om in aanmerking te komen voor een slooppremie, dient de in te ruilen EU1 t/m EU4 dieselauto tenminste zes maanden op naam van de eigenaar te staan. De slooppremies gelden niet in combinatie met andere lopende acties. De ingeruilde auto wordt gesloopt, waarbij de dealer zorgt voor de afwikkeling.

De slooppremies kunnen ook worden gebruikt als korting op het leasetarief bij private lease. Hiermee biedt Audi de mogelijkheid om voor een gereduceerd maandtarief een nieuwe auto met schonere technologie te leasen.