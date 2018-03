PAL-V Liberty

PAL-V demonstreert vliegende auto

20 maart 2018 | De eerste vliegende auto uit Nederland is komende zaterdag te bewonderen in The Wall in Utrecht, langs rijksweg A2. De PAL-V Liberty beleefde slechts twee weken geleden zijn wereldprimeur op de Autosalon van Genève 2018 en keert nu al terug naar het land waar hij is ontworpen en geproduceerd. Om het feestelijke karakter van de Nederlandse première van de PAL-V te onderstrepen, geeft The Wall drie unieke vluchten in de vliegende auto weg. Deze vluchten zullen worden uitgevoerd vanaf Breda International Airport. Iedereen die op 24 maart bij de Event Area van The Wall een flyer invult, maakt kans op de rondvlucht in de opmerkelijke auto.