OMODA onthult O9

De andere twee modellen die OMODA&JAECOO in september in Nederland lanceert zijn de OMODA E5 EV en de JAECOO J7 SHS PHEV. De OMODA O9 vormt dan de top van het modellengamma en heeft niet alleen een futuristisch design (volgens het designconcept 'Σ'), maar is ook uitgerust met "een luxe interieur en zeer ruime standaarduitrusting", zo stelt de importeur. Zo beschikt de 4,77 meter lange plug-in hybride over eigenzinnige verlichting, waarbij onder andere 134 leds samen de dagrijverlichting vormen en de sfeerverlichting binnenin zich aanpast aan de muziek. Deze muziek komt tot de inzittenden via het Sony-systeem met speakers in de hoofdsteunen. De stoelen zijn uitgevoerd in nappa leder en bieden verwarming, ventilatie en massage. Het kofferbakvolume bedraagt 660 liter, maar kan met neergeklapte achterbak bijna verdrievoudigd worden tot 1.783 liter.

Net als de JAECOO J7 maakt de OMODA O9 gebruik van het Super Hybrid System (SHS). Dit bestaat uit een 143 pk sterke 1,5 liter benzinemotor met turbo, gecombineerd met twee elektromotoren op de vooras en eentje op de achteras. Dit betekent vierwielaandrijving voor deze SUV, met een systeemvermogen dat boven de 535 pk ligt. Met een koppel van 650 Nm accelereert de O9 in 4,9 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. De OMODA O9 is uitgerust met een CATL-batterij van 34,46 kWh, die een puur elektrische actieradius van 145 km (WLTP) oplevert. Snelladen kan tot 70 kW. Gecombineerd met de 70 liter benzinetank ontstaat een gezamenlijk bereik van meer dan 1.100 kilometer.

De consumentenprijs zal in september 2025 rond de 50.000 euro komen te liggen, met een garantietermijn van zeven jaar.